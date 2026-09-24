Gangi; dalla Toscana alla Sicilia per il “Cammino di Sant’Anna” e alla ricerca delle radici.

Gianfranco Scialabba, dopo 1600 chilometri a piedi è stato accolto dal sindaco Ferrarello

Gangi, 24 Settembre 2026

Il sindaco del Comune di Gangi Giuseppe Ferrarello ieri pomeriggio ha accolto l’arrivo di Gianfranco Scialabba, 68 anni, imprenditore artigiano in pensione e runner per passione, fondatore dell’associazione “I Pellegrini Mercatalini”, protagonista di un viaggio straordinario compiuto interamente a piedi. Partito da San Casciano Val di Pesa, nel cuore del Chianti, Scialabba ha percorso circa 1.600 chilometri, 64 tappe, attraversando l’Italia e la Sicilia fino a raggiungere le Madonie. Il suo cammino, denominato “Il cammino di Sant’Anna”, è dedicato alla memoria dei suoi genitori, Antonio Scialabba e Anna Cancila, entrambi originari di Castelbuono. La sua famiglia affonda inoltre radici a Gangi, da cui proveniva la nonna paterna, appartenente alla famiglia Vazzano.

Dopo aver seguito il percorso dei Normanni da Messina e aver raggiunto Troina, Gianfranco Scialabba è arrivato a Gangi ieri pomeriggio (mercoledì 23) ed è stato accolto dal sindaco Ferrarello che gli ha anche donato la spilla con il simbolo di Gangi. Scialabba dopo una sosta ristoratrice nel borgo più bello d’Italia 2014, oggi raggiungerà prima Geraci Siculo e poi la sua meta Castelbuono.

«Accogliere Gianfranco Scialabba – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – è per noi motivo di orgoglio e commozione. Il suo viaggio, compiuto con determinazione e profondo legame verso le sue radici, è un gesto che unisce memoria familiare, amore per la nostra terra e straordinaria forza personale. Percorrere oltre 1.600 chilometri per arrivare a Castelbuono e a Gangi non è soltanto un’impresa sportiva, ma un atto di identità e appartenenza.»

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