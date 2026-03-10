Futuro Nazionale, oltre 200 persone all’incontro di Catania con Rossano Sasso
Futuro Nazionale, oltre 200 persone
all’incontro di Catania con Rossano Sasso
A guidare l’organizzazione sul territorio i promotori catanesi: Massimiliano Ravanelli, Dridi
Forese e Salvo Stefio insieme al primo comitato cittadino autorizzato di Marco Tanasi
CATANIA, 10 MARZO 2026 – Sala gremita e grande fermento ieri pomeriggio all’International
Airport Hotel di Catania per la prima uscita ufficiale di Futuro Nazionale nel capoluogo etneo.
Oltre duecento persone hanno accolto l’on. Rossano Sasso, responsabile per il Sud Italia del neo-
partito fondato dal Generale ed Europarlamentare Roberto Vannacci.
L’evento ha richiamato sostenitori da ogni angolo dell’Isola – Palermo, Caltanissetta, Enna, Ragusa,
Messina e Siracusa – segnando l’avvio formale di una fase costituente che vede Catania
protagonista assoluta nella Sicilia orientale.
Il radicamento territoriale
L’avvocato Massimiliano Ravanelli, promotore di un comitato locale insieme a Dridi Forese e
Salvo Stefio e in sinergia con il primo comitato autorizzato di Marco Tanasi, ha sottolineato la
portata politica del momento: “La presenza dell’on. Sasso sancisce l’inizio del nostro rapporto
diretto con la città. Aspettavamo da mesi che il Generale Vannacci intraprendesse questo percorso
autonomo. Catania oggi si dimostra l’epicentro di un movimento in forte fermento: stiamo
aggregando risorse in tutta la Sicilia Orientale, dando voce a chi aspettava solo un segnale per
scendere in campo”.
La strategia dell’On. Rossano Sasso
Il deputato nazionale Rossano Sasso ha confermato l’onda d’urto del tesseramento, spiegando le
modalità di adesione attraverso la piattaforma ufficiale futuronazionale.it: “C’è una grandissima
adesione spontanea da Nord a Sud. Siamo in una fase costituente: basta raggiungere dieci unità
per aprire un comitato nella propria città. Offriamo una casa a chi crede in una destra vera,
orgogliosa e che finora non c’era. Nelle prossime settimane tornerò in Sicilia per fare il punto con
tutte le nuove realtà che stanno nascendo”.
Sasso ha poi delineato il perimetro ideologico della formazione: “Il nostro credo è Dio, Patria e
Famiglia. Difendiamo la Nazione, i valori tradizionali e l’identità, come sancito dall’articolo 2 del
nostro Statuto. Futuro Nazionale è un partito politicamente scorretto – ammette Sasso – che non
chiede permessi, ma esige ascolto e rispetto dal centrodestra del passato”.
L’incontro di ieri rappresenta solo il primo passo di una mobilitazione permanente: la base siciliana
è già al lavoro per organizzare il prossimo grande appuntamento che vedrà la partecipazione del
Generale Roberto Vannacci.