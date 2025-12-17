Francesco Gabbani annuncia nuove date per l’estate 2026: unico appuntamento siciliano il 27 giugno a Catania

Dopo il grande successo del concerto evento all’Arena di Verona lo scorso ottobre, Francesco Gabbani annuncia le prime nuove date estive che andranno ad arricchire il suo calendario live 2026, insieme al già annunciato tour nei palazzetti, previsto per marzo e aprile. In Sicilia è previsto un unico appuntamento il 27 giugno 2026 a Catania (Villa Bellini). Il concerto siciliano, prodotto da A1 Concerti, è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli. I biglietti per il concerto di Catania sono già disponibili online su Ticketone e nei punti vendita abituali.

L’artista, amato dal pubblico per la sua energia e la capacità di unire leggerezza e riflessione nelle sue canzoni, porterà la sua musica la prossima estate in giro per l’Italia, offrendo nuove occasioni per vivere la magia dei suoi concerti dal vivo. Le nuove date si aggiungono a quelle già annunciate e confermano il desiderio di Gabbani di incontrare ancora una volta il suo pubblico, in un 2026 che si preannuncia ricco di emozioni e musica.

Nel decennale della pubblicazione dell’album “Eternamente ora”, che conteneva “Amen” – il brano con cui vinse Sanremo Giovani – Francesco Gabbani porterà in scena un tour in cui i brani dell’ultimo disco si alterneranno ai grandi successi della sua carriera in un intreccio di sonorità inedite pensate per regalare al pubblico un’esperienza musicale davvero indimenticabile. Un percorso artistico che prosegue anche sul fronte televisivo, dove Gabbani è attualmente impegnato come giudice nella nuova edizione di X Factor, portando la sua esperienza e la sua visione musicale al servizio dei giovani talenti.

Il calendario dei concerti (in aggiornamento):

7 marzo Vigevano – Palaelachem

11 marzo Napoli – Palapartenope

20 marzo Livorno – Modigliani Forum

27 marzo Conegliano – Prealpi Sanbiagio Arena

28 marzo Montichiari – Palageorge

7 aprile Bologna – Unipol Arena

27 giugno Catania – Villa Bellini

03 luglio Piacenza – Palazzo Farnese

09 luglio Marostica – Summer Festival Volksbank

10 luglio Genova – Live in Genova Festival

12 luglio Cervia – Piazza Garibaldi

18 luglio Bari – Fiera del Levante

29 luglio Ancona – Flame Festival

