Francesco Colianni: “Renato Schifani

figura autorevole e di grande spessore.

Con lui, il centrodestra si appresta a governare la Sicilia”

Enna, 13 agosto 2022

Un grande apprezzamento per la candidatura di Renato Schifani alla presidenza di Palazzo d’Orleans arriva da Francesco Colianni, candidato autonomista per la provincia di Enna alle prossime elezioni regionali in Sicilia.

“Schifani è la persona giusta per rappresentare il candidato alla presidenza della Regione Sicilia del centrodestra unito – dichiara Colianni – incarna una figura autorevole, rassicurante e di grande competenza amministrativa che darà certamente un contributo decisivo per risollevare le sorti economiche e sociali che attanagliano la nostra Isola”.

Francesco Colianni sottolinea che l’ex presidente del Senato “è una figura di grande spessore e di rilievo nazionale per l’unità di tutti partiti e i movimenti del centrodestra”.

“Con questa candidatura – afferma – il centrodestra si appresta a governare la Sicilia con una prospettiva importante anche per la provincia di Enna”.

