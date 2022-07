Forze Armate: a Fossano l’ennese Colonnello Francesco Di Maggio prende il Comando del 32° RGT Guastatori Alpini

FOSSANO. Giorno 08 Luglio 2022 prende il Comando del 32° RGT Guastatori Alpini il Colonnello DI MAGGIO Francesco Giuseppe.

Il Colonnello dei Guastatori del Genio Giuseppe Francesco DI MAGGIO è nato a Enna il 6 gennaio 1973 dove ha completato gli studi presso l’Istituto Tecnico per Geometri “S. Paxia” nel 1991.

Ha successivamente frequentato il 174° Corso dell’Accademia Militare di Modena (1992-1994) ed il triennio di studio presso la Scuola di Applicazione di Torino (1994-1997).

È laureato in Ingegneria Civile con indirizzo Trasporti, presso il Politecnico di Torino, e in Scienze Strategiche presso l’Università degli Studi di Torino. Inoltre, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, presso il Politecnico di Torino, il Master di 2° livello in Scienze Strategiche, presso l’Università di Torino, e il Master di 1° livello in Studi Internazionali Strategico Militari, presso la LUISS di Roma.

Il Col. Giuseppe Francesco Di Maggio è decorato di:

− Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare;

− Medaglia d’argento al merito di lungo Comando nell’Esercito;

− Croce d’Oro per anzianità di servizio;

− Croce Commemorativa per essere stato impiegato nell’Operazione “ISAF” in Afghanistan;

− Croce Commemorativa e medaglia NATO per essere stato impiegato nell’operazione “Joint Guardian” in Kosovo;

− Croce Commemorativa e medaglia NATO per essere stato impiegato nell’Operazione “Joint Forge” in Bosnia;

− Croce Commemorativa per essere stato impiegato nell’Operazione “Antica Babilonia” in Iraq;

− Medaglia di bronzo della Protezione civile per essere stato impiegato durante il sisma 2009 in Abruzzo;

− Croce Commemorativa per essere stato impiegato nelle operazioni “Vespri Siciliani” in Sicilia e “Strade Sicure” in Campania.

È sposato dal 2013 con la Signora Loredana, avvocato, e ha un figlio, Paolo.

Dall’agosto 1997 al settembre 2001, nel grado di Tenente, é stato Comandante di plotone guastatori e successivamente Comandante di compagnia guastatori in s.v. presso il 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo. Dall’agosto 1999 al novembre dello stesso anno ha partecipato all’Operazione “Joint Guardian” in Kosovo quale Comandante di plotone EOD su base 10° Reggimento Genio Guastatori di stanza in Klina. Dal novembre 2000 al marzo 2001 ha partecipato all’Operazione “Joint Forge” in Bosnia quale Comandante di plotone genio su base 14° Reggimento Alpini di stanza in Sarajevo.

In seguito, con l’avanzamento al grado di Capitano, dal settembre 2001 al giugno 2007 ha comandato la compagnia e svolto l’incarico di Ufficiale addetto alle operazioni e addestramento di battaglione presso il 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma. Dall’agosto 2002 al gennaio 2003 ha partecipato all’Operazione “ISAF” in Afghanistan quale Comandante di compagnia genio su base 3° Reggimento Alpini e sotto comando tattico del Multination Engineer Group di stanza in kabul. Dall’agosto 2004 al dicembre dello stesso anno ha partecipato all’Operazione “Antica Babilonia” in Iraq quale Comandante della compagnia pionieri su base 6° Reggimento Genio Pionieri di stanza in Nassyriah. Nel periodo settembre 2005 – luglio 2006 ha frequentato a Torino il 132º Corso di SM e l’11º Corso Pluritematico. Dal giugno 2007 all’ottobre 2011 ha prestato servizio presso il Comando Infrastrutture Centro di Firenze, nell’ambito delle dismissioni/accorpamenti dei beni immobili della Difesa, come Ufficiale addetto alla Sezione Progettazione e Revisione.

Promosso Maggiore nel luglio 2009, ha frequentato a Roma il 13° Corso ISSMI nel periodo settembre 2010 – giugno 2011. Successivamente, dall’ottobre 2011 all’ottobre 2013 è stato trasferito presso il Comando Infrastrutture Sud di Napoli dove ha assolto l’incarico di Capo Sezione Progettazione e Revisione.

Promosso Tenente Colonnello, dall’ottobre 2013 al luglio 2015 ha comandato il battaglione “Timavo” presso il 21° Reggimento genio guastatori di Caserta. Dal gennaio 2015 al luglio dello stesso anno ha assunto il comando del Gruppo Tattico del Raggruppamento Campania nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” e “Terra dei Fuochi”. In seguito, dall’agosto 2015 al giugno 2022 è stato trasferito al Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito in Roma dove ha assunto l’incarico di Capo Sezione Dottrina Grandi Unità e Combat presso l’Ufficio Dottrina.

Promosso Colonnello, dall’8 luglio 2022 è il 12° Comandante del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano (CN).

Socio ANGET della sezione di ENNA da quando è nata la sezione provinciale nel 2011.

Il Presidente della Sezione ANGET ENNA

Cap. Salvatore Melita

