FORZA ITALIA, FALCONE (FI-PPE): «IN CAMPO PER MODERNIZZARE L’ITALIA, NON CI SERVE AMMICCARE ALLA SINISTRA»

Bellaria Igea Marina, 7/9 – «Forza Italia è un partito liberale che vuole modernizzare l’Italia, dai diritti all’educazione, fino al lavoro e all’economia, non certo per ammiccare alla sinistra. Non ne abbiamo bisogno e non è la nostra natura. Bensì per fare ciò che è meglio e utile alla nostra nazione. È su questi aspetti che il nostro partito deve inserirsi, per conseguire l’obiettivo del 20 per cento indicato dal nostro segretario Antonio Tajani. Parlare con chiarezza e lealtà alla gente, tenere salda la linea del buon senso, nel governo e nelle azioni politiche di ogni giorno. Con fierezza per la nostra identità di centrodestra, popolare e moderata, senza alcun complesso verso nessuno». Lo ha detto l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI nel gruppo PPE al Parlamento Europeo, a margine dei dibattiti in corso a Bellaria Igea Marina, in Emilia Romagna, in occasione della Festa nazionale di Forza Italia Giovani.

«Da sempre il nostro obiettivo – ha aggiunto Falcone – è di ricostruire e consolidare quel rapporto di fiducia fra cittadini e politica, indispensabile e decisivo per il futuro e la tenuta del nostro sistema democratico. In Italia, in Europa e nel mondo. Questa, come voluto dal presidente Silvio Berlusconi, è la missione di Forza Italia, quel partito che è il centro del centrodestra e naturalmente il centro di gravità permanente della politica italiana», conclude Falcone.

