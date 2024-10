Fondi Ue, la Regione Siciliana torna all’EuRegionsWeek: a Bruxelles dall’8 al 10 ottobre con i progetti Smile e Bythos

La Regione Siciliana torna all’EuRegionsWeek, il più grande evento sulla politica di coesione europea, che quest’anno si svolge dall’8 al 10 ottobre all’Albert Borschette Conference Centre, a Bruxelles. Per il secondo anno consecutivo la Sicilia è stata selezionata per partecipare con un proprio stand.

Lo spazio espositivo della Regione sarà dedicato al progetto Smile (SMall Islands Love Empowerment Communities), incentrato sulla sostenibilità ambientale e la conservazione delle risorse naturali. Un’iniziativa che mette assieme vari interventi (Corallo, I-Sole, Med, Re-Né), cofinanziati nell’ambito di diversi programmi comunitari sostenuti dai fondi Ue (Po Fesr Sicilia 2014-2020, Interreg Italia-Malta e Italia-Tunisia), con la stessa Autorità di gestione (Regione Siciliana-Dipartimento Programmazione). Il progetto Smile è consultabile anche on line sul sito della EuRegionsWeek (https://regions-and-cities.europa.eu/programme/2024/sessions/33106).

Altro protagonista dell’evento sarà Bythos, l’unico progetto italiano finalista all’European RegioStars Awards 2024, il prestigioso concorso della Commissione Ue che premia gli interventi più innovativi sostenuti con i fondi comunitari a livello regionale. Il progetto (che rientra tra i 25 scelti, su oltre 260 candidature pervenute da tutta Europa) è cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Malta e permette di trasformare gli scarti della lavorazione del pesce in molecole bioattive, utilizzabili per la realizzazione di prodotti farmaceutici, nutraceutici e cosmetici. La premiazione si terrà il 9 ottobre all’Autoworld di Bruxelles.

Ma non si parlerà solo di sostenibilità, innovazione e ricerca. La EuRegionsWeek darà infatti spazio anche alla promozione dei prodotti dell’Isola, con l’incontro “Regional tasting – Between land and sea, the true #tasteofSicily”, in programma l’8 ottobre dalle 14 alle 18, sempre all’Albert Borschette Centre (https://regions-and-cities.europa.eu/programme/2024/sessions/33249). L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i consorzi Corfilac e Dos e con il Gal Madonie. Per la Regione sarà presente, tra gli altri, l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.

Negli stessi giorni sarà inoltre a Bruxelles la delegazione dei giornalisti siciliani vincitori del premio “Po Fesr, l’Europa si racconta”. I cronisti, assieme ai vertici dell’Ordine regionale dei giornalisti, parteciperanno ad alcune iniziative sulla politica di coesione europea, visiteranno gli stand della Sicilia e dei vari paesi presenti alla EuRegionsWeek, oltre al quartier generale della Nato, la sede della Commissione Ue e gli studi di Euronews.

La European Week of Regions and Cities, giunta alla sua 22esima edizione, si svolge ogni anno a Bruxelles. A organizzare sono la Dg Regio (Direzione generale Politica regionale) della Commissione Ue e il Comitato europeo delle regioni.

