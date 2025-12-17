FINANZIARIA: LAVORO AGILE. GIAMBONA “SOUTH WORKING UTILE PER CONTRASTARE LAVORO POVERO E SPOPOLAMENTO AREE INTERNE”

PALERMO (17 dicembre 2025) – “Il south working può essere uno strumento utile per contrastare la fuga di lavoratori qualificati, sostenere l’occupazione e favorire il ritorno in Sicilia di chi oggi lavora fuori dall’Isola”. Lo afferma Mario Giambona, vicepresidente del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando le misure della finanziaria regionale dedicate al lavoro agile.

“Durante l’esame della manovra sono state presentate proposte per rafforzare questo strumento ed evitare che diventi una forma di lavoro precario – spiega -. Gli interventi puntano su tre aspetti: maggiore stabilità dei rapporti di lavoro, per contrastare lavoro povero e part-time involontario; sostegno all’occupazione femminile e giovanile; utilizzo del south working per contrastare lo spopolamento delle aree interne” e infine aggiunge che “la finanziaria prevede anche il sostegno ai Comuni per la realizzazione di spazi di coworking, con l’obiettivo di rendere più attrattivi i territori interni e favorire l’insediamento di lavoratori in modalità agile”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 86