Giunta, un milione per ristrutturare immobile salesiano a San Cristoforo a Catania. Schifani: «Potrà ripartire la formazione professionale per i giovani a rischio»

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Lavoro agile in Sicilia per lavoratori fuori sede. Non passa la norma M5S per i contributi alle aziende. Adorno: «Appuntamento solo rinviato, c’è l’impegno del governo».

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Regione. Di Paola (M5S): Conte ha ragione, Schifani azzeri la giunta e non solo per motivi etici

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Carcere e solidarietà: Giusy Versace ha presentato l’iniziativa ‘L’altra cucina… per un pranzo d’amore’.

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Francesco Gabbani annuncia nuove date per l’estate 2026: unico appuntamento siciliano il 27 giugno a Catania

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

A Catania venerdì 19 dicembre “Storia di Santi, Eretici & Streghe”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0