Finanziaria, Falcone: «Tutti coinvolti, ma rispettando conti della Regione e tempi concordati»

«Accogliamo come atto di disponibilità le dichiarazioni del vicepresidente Di Paola in merito al dibattito sulla Finanziaria regionale che dovrà svolgersi nel Parlamento siciliano. Il governo è di questo stesso avviso, così come già aveva ribadito nel corso dei lavori in commissione Bilancio. Certamente la manovra sarà “parlamentarizzata” e tutti i partiti saranno coinvolti, ma sempre mettendo al primo posto la salvaguardia dei conti della Regione e rispettando comunque le tempistiche programmate dalla Conferenza dei capigruppo dell’Ars». Lo dichiara l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone.

