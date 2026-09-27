Serie A Gold: Pressano brilla ancora ed è sola in vetta, prime vittorie per Haenna e Conversano

Pubblicato il: 26/09/2026 In evidenza Serie A Gold

La 4^ giornata di Serie A Gold racconta di un tentativo di fuga di Pressano che, in attesa dei recuperi di Bozen Loacker Volksbank e Raimond Sassari, rimane a punteggio pieno in testa alla classifica e protagonista di un avvio di regular season maiuscolo. Giornata di gioia anche per l’Orlando Haenna e Conversano che, davanti al proprio pubblico, trovano le prime vittorie in campionato.

Per chiudere la giornata però bisognerà attendere innanzitutto Salumificio Riva Molteno – Junior Fasano di domani (domenica) alle 17:30 e poi Trieste – Bolzano di mercoledì 7 ottobre (h 19:30), posticipata per gli impegni di Ceccardi e Cirilo, con Argentina e Brasile, ai Giochi Sudamericani in corso a Santa Fe.

Occhio però anche a mercoledì 30 settembre, giorno che vedrà il big match, recupero della prima giornata, fra Teamnetwork Albatro Siracusa e Raimond Sassari in programma alle 19:00 e il recupero della seconda giornata Trieste – Black Devils Alperia Meran alle 19:30.

Non delude le aspettative il big match fra Pressano e Teamnetwork Albatro Siracusa che si presentavano alla vigilia entrambe da imbattute, anche se i siciliani con una partita in meno. Al Palavis finisce 33-31 (17-16) dopo 60’ di grande agonismo che hanno visto anche un espulso per parte: fra i padroni di casa Hamza Fraj a 40” dalla fine e fra gli ospiti Cristian Guggino ad un quarto d’ora dalla fine. Difficile raccontare i momenti chiave di una partita così combattuta, dove nessuna delle due squadre è andata oltre i due gol di vantaggio fino al 30-27 del 54’. Nel Pressano sugli scudi Nicola Fadanelli, autore di 11 reti, a cui l’Albatro ha risposto con ben quattro giocatori a quota sei: Mikulas Kucsera, Filippo Angiolini, Miguel Correia e Andrea Mazzone. Finale al cardiopalma nel quale, nonostante tre sospensioni per 2’ negli ultimi 5’, gli ospiti riescono a rimanere aggrappati alla partita (32-31 a 40” dalla fine), senza mai strappare il pareggio. A festeggiare è quindi il Pressano, primo a punteggio pieno, che fa anche un bel regalo a mister Branko Dumnic nel giorno del suo compleanno.

In attesa di recuperare la partita contro Siracusa, la Raimond Sassari continua il suo percorso netto battendo in trasferta la Publiesse Chiaravalle per 34-26 (p.t. 17-12). L’inizio è equilibrato, poi gli ospiti piazzano il primo break: dal 3-4 del 7’ si passa al 4-8 del 13’. I padroni di casa però trovano la forza di rifarsi sotto e al 21’ Francesco Altomonte segna la rete dell’11-11. Questo sarà però l’ultimo punto di contatto nella partita fra le due squadre: il primo tempo si chiude 12-17 e nella ripresa il divario non fa altro che aumentare. Sassari vince ancora confermandosi a punteggio pieno con un’ottima prestazione corale che vede a segno 11 dei 13 giocatori convocati, mentre tra le fila del Chiaravalle a brillare è il classe 2009 Alex Belardinelli, già convocato in Nazionale maggiore, autore di otto reti.

L’Orlando Haenna trova la sua prima vittoria stagionale battendo il Macagi Cingoli davanti al proprio pubblico per 23-22 (p.t. 14-13). La partita è fin da subito combattuta ma si delinea già nella prima frazione un copione che accompagnerà il match dall’inizio alla fine: gli ospiti dovranno sempre inseguire, pur rimanendo a stretto contatto e trovando più volte il pareggio. L’unico vantaggio nei 60’ il Cingoli lo trova al 18’ con il gol del 7-8 di Davide Ciattaglia. Ad inizio ripresa l’Haenna prova a dare uno strappo (18-14 al 37’) ma i marchigiani riescono a tornare sul -2 e nel finale, ad 1’30” dalla sirena sul risultato di 23-21, è ancora una volta fondamentale Aleksandar Djurdjevic (oltre il 50% di efficacia nel match), portiere dei padroni di casa, con una parata decisiva su un contropiede di Ajdin Zahirovic.

Anche Conversano trova i primi punti del suo campionato e lo fa battendo il Metelli Cologne al Pala San Giacomo al termine di una partita molto combattuta, finita 33-29 (p.t. 15-16). Il match è spettacolare fin dalle prime battute con le due squadre che spendono la maggior parte della prima frazione su risultati di parità: l’unico momento che vede più di un gol di scarto è il 2-4 del 6’. A uscire in vantaggio dalla prima frazione è però il Cologne grazie al gol di Tommaso De Angelis a 5” dalla sirena che vale il 15-16. La ripresa sembra seguire lo stesso copione fino a quando, nei dieci minuti che passano dal 39’ al 49’, i pugliesi piazzano il break decisivo: dal 21-19 si passa 28-23. Questo cuscinetto permette ai ragazzi del duo Alonso-Tarafino di gestire nel finale e portare a casa il primo successo stagionale ai danni di un Cologne che rimane quindi fermo a due successi in quattro partite, ma può consolarsi con il primato di Marko Knezevic che, con gli 11 gol messi a segno, si conferma in testa alla classifica marcatori.

I campioni d’Italia ingranano e infilano la seconda vittoria consecutiva dopo un inizio di campionato difficile. Black Devils Meran Alperia-Proger Cassano Magnago finisce infatti 31-35 (p.t. 15-16). In un primo tempo molto equilibrato gli ospiti trovano il massimo vantaggio di +3 al 22’ con il gol di capitan Mattia Dorio; il Merano però rimane aggrappato e riesce ad entrare negli spogliatoi in svantaggio di una sola lunghezza grazie alla rete di Alfredo Aguiar Torres, miglior realizzatore del match con 9 gol. Ad inizio ripresa i padroni di casa riescono anche a trovare il vantaggio (17-16 al 34’), ma poi Cassano accelera e al 40’ con un gol di Gianluca Dapiran (8 reti in totale) si porta sul 20-24, scavando il solco decisivo. È quindi un finale di gestione per i ragazzi con lo scudetto sul petto, che si portano a 4 punti in classifica.

Spazio domani, domenica, a Salumificio Riva Molteno – Junior Fasano in campo dalle 17:30 in Lombardia. Recupero fissato al 7 ottobre per Trieste – Bolzano.

Ora Partita Risultato Match Report

26 settembre

h 17:00 Orlando Haenna – Macagi Cingoli 23-22 Download PDF

h 18:00 Publiesse Chiaravalle – Raimond Sassari 26-34 Download PDF

h 19:00 Conversano – Metelli Cologne 33-29 Download PDF

h 19:00 Black Devils Meran Alperia – Proger Cassano Magnago 31-35 Download PDF

h 20:00 Pressano – Teamnetwork Albatro Siracusa 33-31 Download PDF

27 settembre

h 17:30 Salumificio Riva Molteno – Junior Fasano – –

7 ottobre

h 19:30 Trieste – Bozen Loacker Volksbank – –

La classifica aggiornata:

Pressano 8 pti, Bozen Loacker Volksbank 6, Raimond Sassari 6*, Metelli Cologne 4, Teamnetwork Albatro Siracusa 4*, Junior Fasano 4, Proger Cassano Magnago 4*, Black Devils Meran Alperia 2*, Publiesse Chiaravalle 2, Macagi Cingoli 2, Conversano 2*, Orlando Haenna 2, Trieste 0*, Salumificio Riva Molteno 0

*una partita in meno

FORMULA. Si sfidano 14 squadre. Come nelle ultime due stagioni, si disputeranno play-off e play-out. Le retrocessioni sono due: la regular season relega in Serie A Silver l’ultima della classifica, mentre la seconda compagine verrà fuori dalla post-season e dagli spareggi per la salvezza, da disputare in un unico turno (maggio). La corsa-Scudetto resta articolata tra semifinali (1°, 12 e 15 maggio 2027) e finale (22, 29 maggio e 5 giugno 2027), e coinvolgerà le squadre tra 1° e 4° posto dopo la prima fase.

La regular season farà da snodo obbligatorio anche per l’accesso alle Finals di Coppa Italia, in programma dal 25 al 28 febbraio 2027 e alle quali accederanno le prime otto classificate al termine del girone di andata.

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