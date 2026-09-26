Faggioli va in “pole” alla 53^ Cronoscalata della Castellana

Scatta l’ora dei verdetti nell’ultimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna, che a Orvieto prende il via domani (domenica) alle 9.00 alla luce del sabato di prove che ha visto primeggiare l’asso toscano su Nova Proto Np01 Zytek inseguito da Di Fulvio con la turbo, da Fazzino su Osella e dagli altri pretendenti al podio. Sfide attese in ogni categoria tra i 197 ammessi alla partenza delle due salite di gara, tra i quali al momento l’orvietano Filippetti è il miglior umbro. Bene anche il fratello minore tra gli under 25 e l’eugubino Fiorucci in RS Cup. Tutta l’azione sarà trasmessa in diretta integrale grazie alle telecamere di ACI Sport TV

Orvieto, 26 settembre 2026. Dopo un venerdì con il centro di Orvieto e i piloti già protagonisti e alla luce dello show andato già in scena nel sabato di prove con la “pole position” fatta segnare da Simone Faggioli, la 53^ Cronoscalata della Castellana è pronta al semaforo verde delle due gare in programma sui 6190 metri del tecnico e apprezzato tracciato da San Giorgio a Colonnetta di Prodo. Due salite ad alta tensione che decideranno le sorti del Campionato Italiano Velocità Montagna sia Nord sia Sud e che agli ordini del direttore di gara Fabrizio Bernetti scatteranno alle ore 9.00 di domenica 27 settembre. Tutta l’azione e le interviste post-gara saranno in diretta in live streaming su facebook federale @ACI Sport Official e poi anche in differita lunedì su ACI Sport TV (228 di Sky e 52 di TivùSat).

Mentre la città abbracciava i protagonisti del CIVM e della competizione riservata alle auto storiche durante la presentazione della vigilia in Piazza del Popolo, a due passi dal Duomo, una volta accesi i motori nel sabato della classica umbra, che quest’anno celebra il 60esimo anniversario e si è arricchita di eventi e ospiti speciali, per i piloti è arrivato anche il momento di fare i conti con le ricognizioni del percorso e con i primi riscontri cronometrici. In vista delle sfide in gara e rispettando i gradi di favorito dopo le 5 vittorie messe in fila nelle ultime edizioni, in prova Faggioli si è immediatamente ritagliato il ruolo di leader di giornata e con la Nova Proto Np01 Zytek con la quale si è da poco laureato campione italiano Supersalita 2026 ha messo a segno il miglior crono di giornata in 2’49″56. Oltre al 20 volte tricolore fiorentino, hanno sfruttato bene i due passaggi di ricognizione per preparare l’assalto ai vertici in gara e del Civm sia Stefano Di Fulvio, anche lui sulla Np01, ma in versione turbo, sia Luigi Fazzino, il migliore tra le Osella con la Pa30 Zytek. In scia al pilota abruzzese vicecampione italiano e al giovane siciliano di Melilli, hanno lavorato sull’affinamento del proprio prototipo anche tre altri protagonisti attesi in lotta nella top-5 di gara: sulle Np01 i siciliani Samuele Cassibba e Franco Caruso e con la Pa30 il potentino Achille Lombardi. In classe regina evidente poi la progressione del driver sardo Giuseppe Vacca (Np01), vero e proprio outsider, mentre in classe 2000 attenzione alle evoluzioni del rientrante Domenico Scola: a oltre un anno dall’ultima presenza, il calabrese campione italiano 2017 sta mettendo a punto l’Osella Pa21 Honda ripristinata da SaMo Competition e in categoria trova la concorrenza di un variegato duo, formato dal trentino Matteo Moratelli, in azione con la Pa2000, e dal padrone di casa Luca Giovannoni, alla scoperta della Wolf GB08 Mistral dopo le esperienze in formula.

Il migliore tra i piloti umbri, però, nel sabato a domicilio svetta un altro orvietano, quel Filippo Ferretti che più volte ha saputo mettersi in evidenza anche in Supersalita. Ferretti è in battaglia tra i Prototipi Motori Moto al volante della GB08 Thunder, con la quale dovrà contrastare la concorrenza diretta delle Nova Proto Np03 Aprilia del rientrante pilota pugliese Ivan Pezzolla e dei già protagonisti in Supersalita Michele Puglisi (giovane siciliano vicecampione italiano alle spalle di Andrea Di Caro, presente e impegnato a Orvieto non in gara ma come commentatore per la diretta televisiva) e Michele Gregori, in arrivo da Pieve Santo Stefano. E sempre dalla classe che impiega i propulsori di derivazione motociclistica emerge l’avvicinamento di Ettore Bassi, il noto attore pugliese sempre più impegnato nei panni di pilota con un’ulteriore Np03 ai nastri di partenza, e spunta al momento il miglior under 25 della Castellana numero 53. Anche in questo caso si parla orvietano, perché si tratta di Fausto Ferretti, fratello minore di Filippo e come lui al via su Wolf gemella.

Rimanendo fra i prototipi, in gruppo CN il bolognese vicecampione Supersalita 2027 Marco Capucci cerca una convincente prova in CIVM con l’Osella Pa21 Honda, mentre passando alle auto con il tetto, come sempre solletica la passione del pubblico il gruppo GT: Giuseppe D’Angelo è finora il più efficace con la Ferrari 488 Challenge con la quale il driver campano, big delle serie tricolori, intende sferrare l’attacco decisivo in gara, dove tra i nomi della Supersalita ci sono anche Rosario Iaquinta, il veterano cosentino che vinse l’assoluta a Orvieto nel 2005 su prototipo e questo weekend si schiera con la 458 Challenge con nel mirino la classe GT Cup, e la giovane Kadija Mourtaji, al via con la 296 Challenge. Oltre alle Gran Turismo del Cavallino, bella mostra hanno fatto di sé le Porsche, con il veneto Ezio Bellin al top in prova con la 911 GT3 Cup.

Nelle categorie Turismo, è rientrato in TCR il driver campano Salvatore Tortora e il già campione italiano della categoria l’ha fatto con immediato profitto prendendo le misure della Castellana con l’ammirata Audi RS3 LMS. Tra le Turismo di profonda elaborazione, invece, è protagonista in gruppo E1 Francesco Lombardo, il driver messinese capace di confermarsi ai vertici della categoria al volante della Peugeot 205 Rallye nella versione di classe 1400, mentre sulle rispettive Silhouette E2SH si annuncia il duello tra il pescarese Adamo Zaino sulla Fiat X1/9 di preparazione Polini e Giovanni Grasso, in arrivo dalla Sicilia con la Renault 5.

Schermaglie e attente valutazioni sui rispettivi setup hanno caratterizzato il sabato dei gruppi Racing Start, storicamente combattuti. In RS Cup da sottolineare tra le turbo il buon ritmo imposto dall’eugubino e protagonista tricolore Kristian Fiorucci, leader di giornata con la Peugeot 308 sulla quale ha esordito a Caltanissetta in Supersalita e che ora ripropone nella sua Umbria, mentre fra le aspirate attenzione al driver di casa Luca Chioccia sulla Renault Clio. Emergono invece dalla RS Plus i nomi del tarantino di Martina Franca Giovanni Tagliente, altro primattore della Supersalita a Orvieto impegnato su Seat Leon Cupra ST, e del momentaneo leader delle aspirate il catanese Eugenio Francesco Orlando (Peugeot 106), ma è annunciata battaglia a decimi con l’abruzzese di Popoli Mattia Fasciano (Citroen Saxo) e l’altro etneo su 106 Filippo Cardillo.

La Rs Turbo vivrà una fiera contesa come da tradizione, anche se al momento l’esperto pugliese e big della Supersalita Marco Magdalone ha fatto la voce grossa con la Seat Leon Cupra anche questa in versione station wagon nei confronti dell’atteso padrone di casa Francesco Laschino, che da par suo ha affilato le armi con la Mini Cooper. Scintille si prevedono anche tra le RS aspirate, a partire dal “poleman”, il tuderte Lodovico Manni (Renault Clio), che guida un folto gruppo di umbri in lizza per un possibile podio, a partire dall’eugubino Daniele Agostinelli e dagli orvietani Lorenzo Dell’Innocenzi e Andrea Pepè, tutti su Citroen Saxo.

Nelle categorie delle “scadute di omologazione”, contrassegnate con la “S”, si è distinto per costanza con la Renault Clio Williams di classe N-S 2000 Vito Livrano, mentre Loris Martino su Peugeot 106 guida al momento il gruppo e la classe 1600, vetture che insieme alle auto di pari cilindrata di gruppo RS concorrono anche alla conquista del Memorial Attilio Broccolini, giunto al trentennale e che ricorda il pilota papà di Deborah Broccolini, la driver perugina protagonista in gruppo Rs Plus che anche quest’anno ha voluto onorare al meglio la gara orvietana, anche riservando un simpatico gadget per ciascun collega al via.

La domenica di Orvieto attende anche i verdetti delle categorie che comprendono le auto storiche. In prova è già anteprima di “derby” toscano, con il pisano Piero Lottini che ha colto al balzo l’occasione per ribadire il buon feeling trovato con l’Osella Pa9/90 ex Bonucci iscritta in 4. Raggruppamento sulla quale si è già imposto lo scorso anno e in prova ha superato Marco Gentili, in azione su Lucchini SP90. All’inseguimento e al momento leader nel 3. Raggruppamento, si è immediatamente posto il fiorentino Giuliano Peroni, a sua volta in azione con il modello Pa8 Bmw, mentre Ildebrando Motti su Porsche 911 e Francesco Tignonsini sull’Alfa Giulia Sprint hanno preso i riferimenti sui quali basare le rispettive prestazioni nel 2. e 1. Raggruppamento. Tra le Classic, preciso finora Stefano Peroni, il figlio di Giuliano al via su Osella Pa20.

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