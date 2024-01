Extra profitti società scommesse. Schillaci (M5S): “Governo Meloni presti attenzione allo sport di base”

Palermo 18 gennaio 2024 – “Le polemiche di queste ore che vedono coinvolto il ministro dello Sport Andrea Abodi sull’ipotesi che il governo Meloni voglia destinare alle società calcistiche di Serie A gli extra profitti delle società di scommesse sportive, pone ancora una volta l’accento sulla disattenzione che questo governo nazionale destina allo sport di base. In Sicilia le società sportive vivono una crisi nera e questi fondi alle ricche società calcistiche di serie A, sono uno schiaffo ai nostri giovani”.

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci.

“Fra il tracollo provocato dalle misure restrittive dell’epoca covid e l’assenza di una legislazione regionale, – spiega Schillaci – lo sport di base nella nostra regione necessita di un supporto dal governo nazionale e invece ancora una volta, dalle indiscrezioni di stampa emerge che Meloni e soci vogliano voltare le spalle ai giovani e alla base della società. In un momento storico in cui il disagio sociale da nord a sud è dilagante, come dimostrano i fatti di cronaca, lo sport praticato in seno alle società sportive dilettantistiche territoriali costituisce storicamente il collante per combattere l’emarginazione sociale ed impartire la cultura della disciplina. Auspico che a breve venga discussa in ARS il mio disegno di legge di riforma del settore sport in Sicilia che ad oggi è basato su una una legge che risale addirittura al 1978” – conclude la deputata.

