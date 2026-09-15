La riunione si terrà martedì 22 settembre alle ore 11,30 nella sala riunioni dell’Ente

Sua maestà l’Etna riprende l’attività eruttiva e con essa riesplode l’emergenza voli da e per Catania. Dopo un’estate da dimenticare per il blocco prolungato dell’aeroporto Fontanarossa di Catania per la presenza della cenere vulcanica che ha provocato enormi disagi ai turisti ed effetti devastanti sull’economia isolana l’ipotesi di uno scalo aeroportuale nel territorio ennese ritorna di grande attualità. Il presidente del Libero Consorzio Comunale, Piero Capizzi, che già allora ha sollevato la necessità di trovare soluzioni alternative o di supporto, ha convocato un tavolo di confronto per ragionare attorno all’ipotesi di localizzare uno scalo aeroportuale nel territorio ennese. La lettera di convocazione è stata inviata questa mattina ai Sindaci del territorio, alla Deputazione regionale e nazionale, al Presidente della Kore e all’Assessore regionale all’Energia. La riunione si terrà il prossimo 22 settembre alle ore 11.30 nella sala riunioni dell’Ente.

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