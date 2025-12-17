ESERCITO: AVVICENDAMENTO AL COMANDO DEL RAGGRUPPAMENTO “CALABRIA”

I fanti del 62° Reggimento fanteria “Sicilia” cedono il comando, per l’Operazione Strade Sicure, ai bersaglieri del 1° Reggimento.

Catanzaro, 17 dicembre 2025. Oggi presso la caserma “Pepe – Bettoja” in Catanzaro, ha avuto luogo l’avvicendamento al comando del Raggruppamento “Calabria”, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Il 62° Reggimento fanteria “Sicilia” di Catania, al comando del Colonnello Salvatore Pino, cede al 1° Reggimento bersaglieri di Cosenza del Colonnello Massimo Salvemini.

Gli uomini e donne dell’Esercito inquadrati nel Raggruppamento, negli ultimi sei mesi, sono stati impegnati costantemente nel territorio calabrese per prevenire e contrastare la criminalità e il terrorismo, effettuando vigilanze dinamiche e presidi fissi nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valenza, Crotone, Catanzaro e Cosenza contribuendo consistentemente alla sicurezza pubblica.

Ogni militare a premessa dell’impiego in operazioni in concorso alle Forze dell’Ordine è stato addestrato sulle tecniche di gestione della folla, elementi di primo soccorso (Basic Life Support), movimento in centri urbani e pratica del Metodo di Combattimento Militare (MCM), un sistema di combattimento a distanza ravvicinata, concepito in seno all’Esercito Italiano, che mutua tecniche derivanti da arti marziali e sport da combattimento. Tale specifico modulo formativo consente agli operatori di poter intervenire con gradualità e tempestività in ogni situazione.

L’impiego dell’Esercito nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” rappresenta un apporto significativo a favore del Paese e contribuisce alla difesa dei cittadini, garantendo una cornice di sicurezza efficace attraverso l’esecuzione di attività dinamiche e statiche, per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali.

