Storie correlate

Presentazione accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Ente Bilaterale Artigianato Siciliano

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente

Riccardo Dicembre 16, 2025 0

Aree artigianali, dalla Regione quasi 51 milioni per la riqualificazione. Schifani e Tamajo: «Un investimento sulla nostra identità produttiva»

Riccardo Dicembre 10, 2025 0

Ultime notizie

Ex Pip in Sicilia, appello dei sindacati alle forze di maggioranza e opposizione: “Fare il possibile per migliorare le condizioni di lavoro”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Ente bilaterale artigianato siciliano e Università degli studi di Palermo, insieme per aiutare gli studenti in nome dell’artigianato Midiri: «Nel 2026 al via un corso di laurea sull’artigianato»

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Nasce l’associazione “Sara Campanella ETS”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Intimidazione al sindaco di Ravanusa, la solidarietà di Anci Sicilia: “Grave episodio che colpisce le istituzioni democratiche”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0