Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla piena riuscita del nostro evento.

La nostra più grande soddisfazione è stata vedere i visitatori profondamente coinvolti e curiosi di fronte alla mostra, vero fulcro dell’esperienza: un percorso capace di evocare emozioni intense, meraviglia e un autentico senso di scoperta.

Abbiamo curato personalmente l’allestimento, lavorando affinché ogni dettaglio potesse valorizzare al meglio il viaggio proposto ai visitatori.

Anche la visita all’imponente reliquiario del Convento dei Cappuccini ha aggiunto un tassello prezioso, arricchendo ulteriormente l’intero itinerario.

La gioia è stata doppia nel constatare la presenza di tanti ennesi e di numerose persone provenienti da fuori, disposte a percorrere molti chilometri pur di vivere un evento esperienziale capace di lasciare un segno. Uno degli aspetti più belli – e che più ci motiva a proseguire – è l’interscambio che nasce con i visitatori: un dialogo vivo che arricchisce tutti e che contribuisce a confermare e tramandare racconti senza tempo.

Un ringraziamento speciale va agli artisti, “veri protagonisti dell’evento”, che con la loro arte forte, esplicita e profondamente evocativa hanno saputo catalizzare l’interesse del pubblico.

Grazie a Nuno Novara con la Bones Art, le cui opere hanno aggiunto intensità e suggestione all’esperienza; ad Alessia La Paglia , per la curatissima esposizione di artefatti e delle affascinanti riproduzioni delle celebri “Wunderkammer” e alla “Horror Factory”, che attraverso le proprie illustrazioni ha dato forma e volto alle storie dei personaggi del mistero e del soprannaturale contenute nei tre capitoli del Ghost Tour Henna

Un grazie particolare anche all’Horror Zone Team17 della Compagnia del Vespro , il cui contributo ha ulteriormente arricchito la mostra, rendendola ancora più immersiva e coinvolgente.

Un grande grazie a Michael Barreca per il supporto tecnico .

Un sentito ringraziamento va inoltre ad Antonio Messina , Bottega Culturale Sicilia per la collaborazione, la visita al reliquiario e per averci ospitato, al Comune di Enna e soprattutto all’Assessore alla Cultura, Eventi, Turismo e Spettacolo Mirko Milano il cui sostegno ha reso possibile questo evento.

Il successo dell’iniziativa è frutto di un impegno condiviso e di questo siamo profondamente grati.

