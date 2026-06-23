Enna si prepara al gran finale: dal 3 al 5 luglio tornano i fasti della Settimana Europea Federiciana

Dopo il successo degli appuntamenti di maggio, che hanno inaugurato ufficialmente la XX edizione della Settimana Europea Federiciana, Enna si appresta a vivere il suo momento più atteso e spettacolare. Dal 3 al 5 luglio 2026, il capoluogo ennese si tufferà nuovamente nel core del Medioevo con la tranche estiva della manifestazione, pronta a far rivivere la storia, la cultura e il mito di Federico II.

La rassegna, nata vent’anni fa sotto l’impulso della Casa d’Europa di Enna, guidata oggi dalla presidente Cettina Rosso, si conferma un appuntamento di altissimo rilievo. L’evento gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Enna e del Libero Consorzio. Sotto il motto programmatico “Uniti nella diversità”, la manifestazione rappresenta un ponte ideale tra il glorioso passato della Sicilia federiciana e i moderni valori di integrazione, pace e dialogo interculturale della Comunità Europea. Una macchina organizzativa imponente che, sotto la direzione artistica di Antonio Messina, vede la fattiva collaborazione dei neo assessori comunali al Turismo e agli Eventi, Marilisa Milano e Katia Randazzo e il supporto di tantissime associazioni e realtà produttive locali, come CNA e Confartigianato. In questo grande mosaico un ruolo cruciale è rivestito dall’Officina Medievale che, guidata dalla passione di Ivana Antinoro, si sta occupando magistralmente dell’intera organizzazione del corteo, coordinando l’arrivo di gruppi storici da tutta la Sicilia e della cura meticolosa degli abiti dei figuranti ennesi.

Ecco cosa ci attende in questa tre giorni di pura suggestione storica.

Il weekend federiciano si aprirà venerdì 3 luglio nel tardo pomeriggio all’insegna delle antiche tradizioni cavalleresche presso il suggestivo Chiostro dell’Eremo di Montesalvo, con la solenne cerimonia di investitura degli arcieri curata dalla Compagnia Arcieri del Castello, sotto la guida di Gaetano Campisi. Con l’imbrunire, l’azione si sposterà nel cortile dell’ex Convento dei Cappuccini (Urban Center): qui il pubblico sarà trasportato direttamente alla corte dello Stupor Mundi grazie a performance d’improvvisazione, intrattenimento teatrale e suggestioni musicali medievali, in un’iniziativa che vede unite la Società Dante Alighieri di Enna, presieduta dal prof. Pietro Colletta, e l’Officina Medievale di Enna. La serata proseguirà poi con le note dei Tir-Na-Nog, rinomato gruppo folk che propone musica celtica, irlandese e medievale, con un concerto travolgente che trasformerà il giardino dell’Urban Center in una vera e propria festa di corte.

La giornata di sabato 4 luglio entrerà nel vivo della competizione e dell’identità cittadina. Spazio al Palio degli Antichi Quartieri e al Trofeo Regnum Siciliae, con le sfide di tiro con l’arco che accenderanno Piazza Duomo, seguite dagli avvincenti giochi medievali a squadre in Viale IV Novembre, animati anche dalla presenza del simpatico Cavallo Baiardo. Le attività saranno coordinate da Giuseppe Castronovo e dalla UISP, con il supporto di Silvestro Giamblanco e Riccardo Caccamo.

Ma il vero cuore della serata sarà l’atteso arrivo in città dell’Imperatore Federico II a Castrum Johanni, accolto simbolicamente alla Porta di Janniscuru. Da lì prenderà vita un suggestivo corteo notturno, illuminato dalla suggestiva accensione dei ceri del popolo e della corte nel quartiere Fundrisi, che accompagnerà i regnanti fino al Piazzale di San Sebastiano per la proclamazione del quartiere vincitore dei giochi e un grandioso spettacolo conclusivo tra musica e giochi di fuoco.

Domenica 5 luglio si aprirà con la mattina al Castello di Lombardia con i tradizionali tornei di tiro con l’arco, a cura della Compagnia arcieri del castello di Enna e della Confraternita degli Ignudi di Maria SS. della Visitazione, per poi culminare nel momento più maestoso di tutto il ventennale: il Gran Corteo Storico Federiciano. Nel pomeriggio, partendo dalla Torre di Federico, un magnifico e imponente corteo composto dall’Imperatore, dai nobili, dai falconieri e da numerosi gruppi storici provenienti da tutta la Sicilia sfilerà per le vie della città in un tripudio di costumi d’epoca, squilli di tromba e sbandieratori.

Il corteo farà il suo trionfale ingresso al Castello di Lombardia per l’atto finale: la solenne consegna delle Chiavi della Città all’Imperatore, l’esibizione dei gruppi ospiti e la premiazione ufficiale. Per tutta la giornata, l’area antistante il castello sarà animata da mercanti, giullari, musici e da un’area food dedicata alle eccellenze ennesi, prima del grande spettacolo finale che spegnerà i riflettori su questa memorabile ventesima edizione.

La macchina organizzativa è ormai alle battute finali. Per tutti i cittadini che desiderano vivere l’evento da protagonisti e sfilare, si ricorda che è possibile recarsi presso i locali dell’Urban Center per trovare l’abito adatto e unirsi al corteo. A brevissimo verrà fornito e pubblicato il programma dettagliato delle tre giornate di luglio.

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