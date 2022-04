I preparativi del Venerdi Santo in diretta sulle reti Rai Sicilia. Venerdi infatti sono previsti 2 momenti in diretta con la giornalista Agnese Licata. Il primo alle 7,30 dalla chiesa del Santissimo Salvatore con una rappresentanza di tutte le confraternite ed il secondo alle 14 dalla chiesa dell’Addolorata. Inoltre un altro setvizio ma non in diretta alle19, 30.

Visite: 108