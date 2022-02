Enna la zona turistica di Lombardia riqualificata grazie ad un progetto del bilancio partecipato

Consegnati dal Comune i lavori per il progetto del Bilancio partecipato 2021 all’associazione che si è aggiudicato il finanziamento. Il progetto ideato dall’associazione 360 Startup punta al recupero e riqualificazione di un’altra zona del centro storico, nella zona Lombardia, principalmente Museo del Mito e Via della Cittadella. L’obiettivo è “dare il benvenuto” ai visitatori della nostra Città, in un’ottica rafforzativa del concetto del MITO in una visione di “city brand”. Nella stesura de progetto è stata pensata ad una risorsa che la città di Enna ha sempre avuto sempre avuto, attingendo dal patrimonio culturale e storico riconosciutoci universalmente. Così è stato basato tutto sul MITO e al culto di Demetra-Cerere e della figlia Kore-Persefone, divinità della terra legate alla fertilità e all’attività agraria.

L’intero progetto sarà basato su questo elemento, tramite interventi di arte murale e arte digitale (video mapping), un’azione di rigenerazione urbana tramite interventi di street art e video mapping dalla durata di una settimana che vedrà la zona a ridosso al castello respirare un’aria nuova. Sarà anche un progetto inclusivo per la cittadinanza che potrà fruire del video mapping all’interno del Museo del Mito, ma anche esternamente e vedere l’esecuzione delle opere in Via della Cittadella, ma prevediamo anche di valorizzare gli spazi a ridosso del Castello. Sarà aperto alla partecipazione di ragazzi diversamente abili, tramite dei laboratori e sarà anche aperto ad attività artistiche e ricreative.

Le realtà che direttamente contribuiranno allo sviluppo del progetto sono

360Startup con il format WOL Urban Regeneration

Pixel Shapes

La Contea

Bedda Radio

