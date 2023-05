Enna la Pro Loco organizza la Domenica al Castello

DOMENICA AL CASTELLO

La Pro Loco di Enna presenta la seconda edizione dell’estemporanea di Pittura che lo scorso hanno ha visto artisti da tutte le parti della Sicilia dipingere scorci del nostro imponente maniero. Quest’anno la kermesse artistica si svolgerà nei luoghi del mito, davanti la Rocca di Cerere, nel piazzale del Museo del Mito e intorno al Castello. L’estemporanea nasce da un’idea dell’artista ennese che ci pregiamo di avere tra i nostri soci volontari, Alice Castellana, che avendo partecipato a diverse manifestazioni simili in giro per la Sicilia ci ha proposto di organizzarla ad Enna e quindi con la collaborazione anche di Manuela Castellana e di tutti i soci volontari Pro Loco, oltre che dal gruppo Security Pro Loco guidato da Angelo Merlo abbiamo elaborato una domenica speriamo indimenticabile per adulti e bambini, infatti se ai piedi del Castello potrete trovare cavalletti con tele, colori, pennelli e artisti intenti a dipingere, all’interno del maniero ci saranno maghi, trampolieri, spettacolino per bambino, bolle di sapone e gli Arcieri del Castello che daranno la possibilità ai bambini di fare prove di tiro con l’arco. Domenica 28 maggio è la “Giornata Mondiale del Gioco” quale miglio occasione per trasformare il Castello di Lombardia in un parco giochi per i vostri figli. L’ingresso è gratuito per gli ennesi, come da regolamento comunale, l’evento è interamente finanziato ed offerto dalla Pro Loco di Enna nel suo decimo anno di costituzione.

