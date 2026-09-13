Non sono solito postare mie foto, perchè mi piace la sobrietà, ma stavolta faccio un’eccezione, solo per invitarvi a venire a visitare due mostre che meritano un po’ di attenzione per motivi diversi:

1) premio Nazionale di Pittura V ed. 2026, perchè ci sono opere contemporanee che si lasciano ammirare, provenienti un po’ da tutta la Sicilia e una dalla Puglia; 2) l’esposizione di 37 opere di fine Ottocento e primo Novecento per il loro valore estetico indiscusso, ma soprattutto per il loro valore documentario, di testimonianza di artisti ennesi che hanno contribuito a tramandare una bella immgine della loro amata Enna, contribuendo all’accrescimento del suo lustro. Tutto a Palazzo Chiaramonte.

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