Enna continuano spediti i lavori al Castello di Lombardia

Insieme all’assessore Giuseppe La Porta ci siamo recati presso il castello per un sopralluogo per i lavori che si stanno realizzando sul posto. Già sono stati effettuati i lavori di manutenzione e revisione del sistema di raccolta delle acque piovane e sono state realizzate le predisposizioni impiantistiche per la nuova illuminazione artistica, per il cablaggio della fibra ottica e per il nuovo sistema di video sorveglianza. È stata effettuata la verifica della stabilità dei marciapiedi perimetrali e del consolidamento. Un ringraziamento all’architetto Andrea Caporali ed alla ditta per il lavoro che stanno svolgendo. Vi terrò informato per questi lavori e per gli altri lavori che a breve inizieranno presso i nostri beni monumentali.

Assessore allo Spettacolo Walter Cardaci

Visite: 68