Ieri 11 Novembre 2025 si è inaugurata a Enna la mia nuova personale ITINERARIUM e le mie immagini hanno finalmente preso forma, voce, respiro, incontrando gli occhi e le anime di chi ha scelto di esserci.

Ancora oggi porto dentro l’emozione della serata, vedere le fotografie prendere vita in un luogo ricco di storia, respirare le reazioni, gli sguardi, i silenzi e le parole di chi ha voluto condividere con me questo viaggio, è stato un profondo momento di scambio umano, il vostro calore, la vostra presenza e le vostre parole hanno dato senso a tutto.

Ognuna delle fotografie in mostra nasce da un cammino interiore, da un percorso fatto di incontri, di luce, di spazi e di tempo, una tappa di un viaggio interiore, di un percorso fatto di ascolto e di sguardi, di ombre e rivelazioni, un itinerario dell’anima che si muove silenzioso tra il visibile e l’invisibile e che trova senso solo quando incontra lo sguardo dell’altro.

ITINERARIUM non è solo un’esposizione, ma un invito a fermarsi, a osservare, a lasciarsi attraversare dai luoghi, dagli attimi, dalle azioni e dalle sensazioni.

Camminare insieme a voi tra le immagini è stato, per me, come rivivere ancora una volta quegli attimi, quelle sensazioni, quei silenzi che diventano luce, attese che si trasformano in cammino.

Ringrazio di cuore, chi ha reso possibile questo progetto, l’Assessore Giuseppe La Porta e il Presidente di Bottega Culturale Sicilia Antonio Messina per aver creduto nella forza delle immagini come strumento di dialogo, di scambio e di memoria.

Ringrazio anche il fraterno amico e collega Mario Volanti Presidente del Circolo Fotografico Siciliano per le belle ed emozionanti parole.

Ma soprattutto la mia più profonda gratitudine va a chi ha ascoltato, a chi è intervenuto, a chi ha sentito qualcosa anche solo per un istante.

Nel frattempo “Itinerarium” continua, invisibile e luminoso, dentro ogni immagine, dentro ogni incontro, dentro di me.

Massimiliano Ferro

