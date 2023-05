Enna al Condensed Studio si presenta libro di Gianni Latino

Primo evento aperto al pubblico per il Condensed Sudio in Corso Sicilia 99 a Enna. Sabato 27 maggio dalle ore 17 sarà presentato il nuovo libro di Gianni Latino, direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Catania. Edito per LetteraVentidue.

Ci vediamo questo sabato alle ore 17:00 per la presentazione del volume *giannilatino, insieme all’autore ed altri amici.

L’evento è gratuito ma i posti a sedere sono 30, vi consigliamo quindi di prenotare uno slot nel caso foste interessati a partecipare.

Per farlo potete contattarci via PM o email a: condensedstudio@gmail.com

