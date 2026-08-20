Eneide 2026, le prove nel peristilio della Villa del Casale patrimonio Unesco

Ettore Messina, assessore alla Cultura di Piazza Armerina, “Tra le centinaia di grandi eventi realizzati ricorderemo l’Inferno di Dante e l’Eneide”. Subito boom di richieste per le due serate del 12 e 13 settembre. Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia che produce lo spettacolo, “nel prezzo del biglietto compresa la visita notturna a questo complesso archeologico tra i più celebri del Mediterraneo”. Davide Sbrogiò (Virgilio) “sto recitando nell’Inferno e, saputo di questo nuovo lavoro, molti spettatori delle Gole hanno subito prenotato i biglietti per Piazza Armerina”. Giovanna Mangiù (Camilla) “Portare quest’Eneide nella drammaturgia di Giuseppe Lazzaro Danzuso nella Villa romana del Casale fa dialogare con un luogo che custodisce la nostra memoria, temi eterni come la guerra, il potere, l’esilio, la violenza”. Tra gli altri interpreti Angelo D’Agosta (Enea) che firma anche la regia, Lorenza Denaro (Didone) e Andrea Balsamo, autore delle musiche, eseguite dal vivo.

“Tra le centinaia di grandi eventi realizzati negli otto anni della nostra amministrazione comunale ricorderemo certamente l’Inferno di Dante, realizzato qualche anno fa, e l’Eneide. Il periodo di settembre, ricchissimo di eventi culturali, culminerà proprio con quest’ultimo spettacolo che verrà portato in scena nello xystus, il peristilio ovoidale della Villa Romana del Casale: tanti attori e musicisti per un momento di grande valore culturale”.

Lo ha detto Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura di Piazza Armerina, parlando di Eneide, gli dei, gli eroi, le guerre infinite, lavoro teatrale tratto da Virgilio e diretto e interpretato da Angelo D’Agosta che sarà rappresentato sabato 12 e domenica 13 settembre nel sito Patrimonio Unesco.

“Non appena Box office – ha svelato Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia, che produce lo spettacolo – ha aperto la vendita on line dei biglietti per Piazza Armerina è stato subito un boom, anche perché sono previste solo due serate”.

“Tutti – ha aggiunto – sono attirati dalla combinazione tra Eneide e Villa Romana del Casale, ma va aggiunto anche che, nel prezzo del biglietto per lo spettacolo, è compresa la visita notturna a questo complesso archeologico tra i più celebri del Mediterraneo, recentemente arricchito da un importante intervento di illuminazione artistica del percorso monumentale”.

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Oltre a D’Agosta, che interpreta Enea, gli altri protagonisti dello spettacolo – che, rappresentato lo scorso anno a Catania ebbe un considerevole successo – sono Lorenza Denaro, Giovanna Mangiù, Andrea Balsamo – autore anche delle musiche, che esegue dal vivo – e Davide Sbrogiò, quest’ultimo nei panni di Publio Virgilio Marone.

Proprio Sbrogiò ha sottolineato come stia “sempre più crescendo l’interesse per gli spettacoli teatrali site specific collegati alla grande tradizione letteraria”.

“Mentre – ha spiegato – continua il successo dell’Inferno di Dante alle Gole dell’Alcantara, dove interpreto il conte Ugolino, stiamo provando l’Eneide che sarà rappresentata nel magnifico scenario della Villa Romana del Casale. Ed è interessante notare come, saputo di questo nuovo lavoro, molti spettatori delle Gole abbiano chiesto subito informazioni per prenotare i biglietti per Piazza Armerina”.

“Portare quest’Eneide nella drammaturgia di Giuseppe Lazzaro Danzuso nella Villa romana del Casale – ha poi detto Giovanna Mangiù, che interpreta Camilla -, significa far dialogare con un luogo che custodisce la nostra memoria, temi eterni come la guerra, il potere, l’esilio, la violenza. E la ricerca di una terra in cui poter finalmente vivere in pace”.

“Sta proprio qui – ha concluso – la forza del Teatro: prendere una storia di duemila anni fa e costringerci a mettere dinnanzi a uno specchio le nostre coscienze”.

Sullo spettacolo, va aggiunto che costumi, maschere e oggetti scenici di questa Eneide sono firmati da Riccardo Cappello. Da citare inoltre la regista assistente Agnese Failla, gli scenografi costruttori Cinzia Puglisi e Silver Ruggeri e Federico D’Agosta, assistente tecnico.

Per quanto riguarda infine la prevendita on line su Boxoffice Sicilia per i biglietti di Eneide (16,50 euro compresa la visita serale della Villa Romana del Casale) il link cui collegarsi è il

https://www.ctbox.it/C27/6233/Content.aspx/Eventi/Teatro/%22ENEIDE_-_gli_Dei_%2C_gli_Eroi%2C_le_Guerre_Infinite%22_12_09_2026?adv=6235

Di Eneide e delle attività collegate al Progetto Alkantia, si parlerà anche sui profili social realizzati in partnership con l’agenzia di comunicazione Industria01 (https://www.facebook.com/alkantia/ – https://www.instagram.com/alkantia_/)

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