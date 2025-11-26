Storie correlate

Siciliacque, bocciato l’emendamento: la città di Messina resta fuori. Danilo Lo Giudice (ScN) Un’ingiustizia che colpisce i Comuni senza gestore unico.

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Debiti Aica, Schifani incontra i vertici dell’azienda idrica: «Emendamento da 20 milioni approvato in commissione Ars»

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Asu, 15 milioni di euro per il personale in corso di stabilizzazione. Schifani: «Garantita la continuità lavorativa per il 2026»

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Ultime notizie

pian del lago

Cgil e Cisl sulla vertenza degli operatori di Officine del Cpa di Pian Del Lago a Caltanissetta

Riccardo Novembre 26, 2025 0
Foto Anief

Anief sulla Conferenza Regionale sul Dimensionamento Scolastico 2026- 2027

Riccardo Novembre 26, 2025 0

CONFSALUTE SICILIA: “QUESTA MATTINA LA PROTESTA A PALERMO DELLA SPECIALISTICA CONVENZIONATA REGIONALE.

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Safina (PD): “La Regione scarica il caos idrico sui cittadini. Manovra irresponsabile”

Riccardo Novembre 26, 2025 0