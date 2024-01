ECCELLENZE CIBO A MONTECITORIO: TRA I PREMIATI PROF. GIORGIO CALABRESE

Il volto noto siciliano Prof. Giorgio Calabrese, lo chef di Hollywood Paolo Celli, Acqua Smeraldina, il brand lattiero-caseario Inalpi e il professionista food Daniele Bartocci (Tre Valli Cooperlat). Big del cibo a Montecitorio, sede Camera dei Deputati, per l’illustre cerimonia di premiazione delle 100 Eccellenze Italiane 2023, alla presenza delle Istituzioni e del Vice Presidente Camera On. Giorgio Mulè. Ecco le emozioni della serata di Roma a Roma e il trionfo di Prof. Giorgio Calabrese, nativo di Rosolini (Siracusa), salito sul palco a ritirare l’ambito riconoscimento, esprimendo giudizi sulla cucina italiana nel mondo.

Da Prof. Giorgio Calabrese di Rosolini (Siracusa) a chef Paolo Celli, passando per Inalpi, Daniele Bartocci (volto tv King of Pizza) e Acqua Smeraldina. Sono loro tra le cento storie di successo per la serata di gala delle 100 Eccellenze Italiane 2023. A Montecitorio, sede Camera dei Deputati, nelle ultime settimane sono stati assegnati i riconoscimenti ai protagonisti dell’Italia che funziona, dall’imprenditoria al food, passando per la televisione. Tra i big premiati Paolo Bonolis per la tv e Gianluigi Buffon per il calcio. Ma anche illustri player del panorama food, espressione del talento, dell’ingegno italiano e del miglior know-how. Per questa nona edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da altri Ministeri (con la presenza dell’editore Dott. Riccardo Dell’Anna che pubblicherà a inizio2024 il volume delle 100 eccellenze italiane) a livello food sono stati assegnati illustri riconoscimenti. Tra i protagonisti dell’evento che sono saliti sul palco a ritirare l’ambito riconoscimento annuale chef Paolo Celli, il cuoco di Hollywood che ama la Toscana. Ma anche l’azienda Inalpi nel lattiero-caseario, così come il giornalista e pluripremiato food manager Daniele Bartocci (giudice del campionato internazionale di pizza gourmet ‘King of Pizza’ su Sky) e Prof. Giorgio Calabrese che ha espresso il suo giudizio ottimistico sulla cucina italiana. Chef Celli e il food manager Daniele Bartocci si sono detti entusiasti e motivati di questo riconoscimento, così come Calabrese. “Penso che riguardo al vivere 100 anni, visto che siamo col Giappone il paese più longevo del mondo, la gente si sia resa conta che non è un caso – ha commentato sul palco Prof. Calabrese, spesso ospite in Rai – Assolutamente non è un caso. È una causa. Abbiamo in sostanza capito una cosa. Non dobbiamo drogarci, no alcool, no fumo. Siamo il paese più bello del mondo, abbiamo un Ministero Sanità che funziona benissimo, per cui siamo dentro un concetto nella salute e nella prevenzione. Per non ammalarci tu mangi bene, metti la giusta benzina nella macchina e la macchina non ti lascia a piedi. Se poi ne metti molta hai anche le riserve. Mi sono reso conto che gli amici americani, che io adoro, hanno tutte le virtù del mondo tranne quella dell’alimentazione. Noi dunque diciamo a loro: voi dateci i soldi, noi vi spieghiamo come vivere più a lungo. Grassi? Loro non hanno intanto una tradizione, noi abbiamo la dieta mediterranea. Col Segretario Generale Leonardi facciamo tutto un lavoro di concerto per cercare di sensibilizzare i nostri bambini soprattutto. Sì perché con la Prof. Colao, con cui si collabora molto essendo una scienziata di alto livello, noi che siamo anche americani, facciamo questo discorso agli americani. In sostanza loro percepiscono la parte scientifica, però in America se vuoi essere importante devi essere ammalato. In Italia se vuoi essere importante devi essere sano. Ebbene, noi ci lamentiamo ma quando andiamo in America vogliamo tornare in Italia a farci curare perché qui abbiamo grandi medici, grandi ospedali e strutture. E perché abbiam sempre avuto un grande Ministero della Salute. In America non ti muovi senza soldi”. Qui il video integrale della cerimonia del 30 novembre alla Camera e i 100 premiati https://webtv.camera.it/evento/23957evento trasmesso in diretta dalla web tv della Camera Deputati

