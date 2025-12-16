E’ uscito il primo “Almanacco delle rievocazioni storiche”. Una guida inedita ed imperdibile per gli appassionati: cataloga 160 rievocazioni storiche, con tanto di schede informative, albi d’oro e varie cuorisità. Il libro garantisce completezza e facilità di consultazione: ogni scheda comprende nome della manifestazione, località e periodo dell’anno, contesto storico (Medioevo, Rinascimento, etc), elementi caratteristici, tipologia (tornei, palii, giostre cavalleresche, cortei in costume, assedi, feste medievali), le attrazioni principali (la corsa, il gioco o la cerimonia centrale), il numero di figuranti, i quartieri, i rioni o le contrade in competizione. Quasi 300 pagine a soli 19 euro.

Si trova a questo link: www.amazon.it/dp/B0G3XBTGQ6

Le città con eventi rievocativi inseriti nella guida sono Acquasparta, Acquaviva Picena, Alba, Albenga, Allumiere, Altamura, Amalfi, Anagni, Arezzo, Arpino, Artena, Ascoli, Asolo, Assisi, Asti, Atri, Avigliana, Avigliano, Bari, Bastia Umbra, Bevagna, Bisignano, Bomarzo, Borgo Valsugana, Bucchianico, Cabras, Cagli, Camerino, Campomarino, Canelli, Capua, Cassine, Castel Madama, Castrocaro Terme, Catanzaro, Cava de’ Tirreni, Cerreto Guidi, Chivasso, Cingoli, Città della Pieve, Città di Castello, Cividale del Friuli, Copparo, Cordovado, Cori, Corridonia, Corropoli, Cortona, Deruta, Desio, Diano Castello, Fabriano, Faenza, Fasano, Feltre, Ferentino, Fermignano, Fermo, Ferrara, Finalborgo, Firenze, Fiuggi, Floridia, Foligno, Fossano, Genazzano, Genova, Greccio, Gualdo Tadino, Gubbio, Iglesias, Ivrea, Jesi, L’Aquila, La Spezia, Laigueglia, Lanciano, Lavagna, Legnano, Leonessa, Loano, Lugo, Marino, Massa Marittima, Melfi, Moncalvo, Mondaino, Mondavio, Monselice, Montagnana, Montebelluna, Montecassiano, Montecilfone, Montepulciano, Monteriggioni, Monterubbiano, Motta di Livenza, Narni, Nepi, Noale, Nola, Oria, Oristano, Orte, Palestrina, Paliano, Palmi, Palo del Colle, Passignano sul Trasimeno, Pavia, Piancastagnaio, Piandimeleto, Piazza Armerina, Pisa, Pistoia, Quattro Castella, Querceta, Reggio Calabria, Ronciglione, San Casciano dei Bagni, San Gemini, San Marco La Catola, San Polo d’Enza, San Quirico d’Orcia, San Secondo Parmense, San Sepolcro, San Severino Marche, Sant’Elpidio a Mare, Santhià, Sarteano, Sassari, Scarperia, Sedilo, Servigliano, Sessa Aurunca, Siena, Soriano nel Cimino, Spilambergo, Stilo, Sulmona, Susa, Suvereto, Taranto, Thiene, Tollo, Treia, Trento, Triora, Tropea, Urbino, Valdobbiadene, Venezia, Ventimiglia, Vigevano, Viterbo, Volterra.

