Doppio podio nella corsa GT3 Sprint al Mugello per i piloti Tresor Audi Sport Italia

• Seconda posizione per Andrea Cola e Leonardo Moncini, bravi a rimontare dal settimo posto in griglia di partenza sfruttando ogni opportunità

• Nemmeno l’handicap tempo al cambio pilota tiene fuori dal podio Rocco Mazzola e Pietro Delli Guanti, che rafforzano il secondo posto in classifica generale

Scarperia e S.Piero (FI) — Secondo posto per Andrea Cola e Leonardo Moncini oggi nello Sprint del Mugello (la stessa pista su cui erano arrivati terzi un mese fa in Endurance) e terzo posto per Rocco Mazzola e Pietro Delli Guanti, che col piazzamento di oggi si confermano miglior equipaggio Tresor Audi Sport Italia in classifica generale assoluta in una quinta corsa della stagione che ha rimescolato le carte. Prima della gara odierna inseguivano a 9 lunghezze i piloti Michelotto/Stasbader e oggi si sono confermati al secondo posto, ma con il duo Lamborghini subito fuori gara ora daranno la caccia alla BMW vincitrice di Jens Klingmann (in coppia con Hesse in Toscana) con 3 punti da recuparare. Una straordinaria rimonta se si pensa che al via Cola sulla griglia era settimo e Mazzola decimo.

I piloti Audi non si sono fatti intimorire da una bandiera rossa e da due safety car ed hanno anzi approfittato delle opportunità offerte dalla cronaca. Alla fine del primo turno di gara Mazzola, partito bene, era infatti risalito già al sesto posto, mentre il collega romano era settimo; entrambi avevano le posizioni nobili della classifica alla portata. Peraltro Delli Guanti doveva scontare anche 6″ di handicap tempo al momento del cambio pilota e il pugliese rientrava in gara alle spalle del compagno di colori bresciano. A decidere tutto la ripartenza dopo la fine della seconda safety car, a meno di sette minuti dallo scadere del tempo di una gara accorciata da 50′ a 45′ per la prima bandiera rossa. Moncini era molto grintoso nell’infilarsi tra due equipaggi Pro-Am in lotta diretta e si portava in zona podio quando sventolava la bandiera verde, imitato da Delli Guanti. E anche la R8 LMS N.12 entrava in zona podio quando al comando il duello tra la BMW vincitrice e la Ferrari partita in pole si concludeva nella ghiaia per quest’ultima, aumentando involontariamente quindi il bottino di punti dei piloti dei quattro anelli. Piloti che domani partiranno in prima fila (Delli Guanti) e in terza fila (Moncini), con un handicap tempo da gestire al pit-stop, ma col morale molto alto dopo il risultato odierno…

