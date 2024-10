DON BOSCO 2000 AIDONE: ‘ATLETICA AL “PREGADIO” DI ENNA: “MAESTRA DI VITA

‘ATLETICA AL “PREGADIO” DI ENNA: “MAESTRA DI VITA” 🏅

Sabato 26 ottobre, al campo di atletica di Enna, si è svolta la seconda giornata di “Enna in Pista” ! Un evento patrocinato dalla città di Enna e organizzato impeccabilmente dalle società Atletica Bellia, Track Club, e Prosport85 con il supporto dei comitati provinciali Fidal di Enna e Caltanissetta. 🏟️✨

Come da tradizione, Enna è il punto di riferimento per l’atletica siciliana, in particolare per i più piccoli, e anche quest’anno ha accolto circa 400 atleti , dai 5 anni in su, provenienti da tutta la Sicilia. 💪🌍

Presenti anche i nostri atleti Aziz, Hakim, Rayen e Nion , guidati dal loro allenatore Emanuele Alessandro , che ha commentato con soddisfazione: “I ragazzi stanno lavorando sodo ei risultati si vedono!” 👏

Un applauso speciale a Rayen , che in pochi mesi ha migliorato il suo tempo sugli 800 metri di ben 11 secondi, passando da 2:18 a 2:07! ⏱️🏆

Aziz continua ad allenarsi per le lunghe distanze e domenica sarà impegnato a mantenere il primo posto nella classifica Juniores nel campionato regionale di corsa su strada.

Il nostro gruppo cresce! Ultimamente si è unito anche Nion, detto Roger , un giovane del Burkina Faso che, ispirato dai risultati ottenuti, ha scelto di allenarsi con noi.

