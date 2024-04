DOMENICA 14 APRILE VIVICITTÀ DI PALERMO SPEGNE 40 CANDELINE

L’edizione 2024, in programma, domenica 14 aprile, vedrà coinvolte 38 città italiane. A Palermo start alle ore 9.30 dalla pista di atletica leggera dello stadio delle Palme “Vito Schifani”. Giro unico da dieci chilometri, all’interno del parco della Favorita. Quest’anno tema della manifestazione a marchio Uisp sarà la pace, la solidarietà e la legalità. In gara anche un 84enne.

Palermo. Tutto pronto per la “corsa più grande del mondo” organizzata dall’Uisp. Il Vivicittà ancora protagonista delle nostre città domenica 14 aprile, con una festa nella festa quella delle 40 candeline da spegnere. La prima edizione, infatti, è datata 1 aprile 1984. Quest’anno si correrà per la pace, la solidarietà e la legalità, un unicum intorno alla bandiera dello sport sociale e per tutti dell’Uisp. Il via verrà dato alle 9.30 di domenica 14 aprile, in diretta da Radio 1 Rai: uno start in simultanea che abbraccerà 38 città italiane, da nord a sud, da est ad ovest dello stivale, isole comprese.

IL VIVICITTA’ A PALERMO

A Palermo il via (ore 9.30) sarà dato dalla pista di atletica dello stadio delle Palme – Vito Schifani, un format che seppur allontana dal centro cittadino, porta gli atleti a vivere la corsa a contatto con la natura, all’interno del Real parco della Favorita. ”Il Vivicittà di Palermo – afferma il presidente dell’Uisp Palermo Marialuisa De Simone – si conferma la corsa di atleti e appassionati palermitani, che anno dopo anno scoprono la bellezza di correre all’interno del parco della Favorita. Un compleanno, quello dell’Uisp che è di tutti, per storia, impegno e tradizione. Da sottolineare anche i temi che accompagnano questa particolare edizione: la pace, la solidarietà e la legalità, aspetti fondamentali e irrinunciabili nella vita di ogni giorno”.

UN COMPLEANNO CHE FA STORIA – Vivicittà ha portato vento nuovo nel mondo dello sport: la prima edizione si svolse il 1 aprile 1984. L’Uisp seppe accompagnarla al continuo mutare delle esigenze sportive, adattarla ai temi d’attualità, farne una corsa messaggera di pace e solidarietà nel mondo. Vivicittà si è corsa a Sarajevo, sotto le bombe, e nella Berlino riunificata dopo il crollo del muro, si è corsa a Baghdad e a Korogocho, in Kenya, nella discarica del mondo.

LA COMPETITIVA DI PALERMO – Con le iscrizioni aperte a tutta la giornata di sabato 13 aprile, al momento circa 350 gli atleti che parteciperanno alla gara. La provincia più rappresentata è Palermo, seguita da Messina e Agrigento. Il più giovane in gara è Antonio Pio Tagliavia di 21 anni, il meno giovane è Giuseppe Camillo Cucina 84 anni a maggio. Lo scorso anno, a tagliare per primi il traguardo furono Bibi Hamad e Silvia La Barbera.

DOMENICA START ALLE 9.30 – Con partenza unica in contemporanea in tutte le 38 città interessate, data attraverso i microfoni radio di Rai Gr1.

10 KM TUTTO IN UN GIRO – Il percorso si sviluppa all’interno del Real parco della Favorita: un unico giro da dieci chilometri con gli atleti che dopo aver lasciato lo stadio delle Palme, percorreranno Case Rocca, via Ercole, faranno inversione al così detto cancello Leoni, poi viale Diana, transiteranno dal semaforo di Pallavicino, Palazzina Cinese, cancello Pitrè (dove è previsto il giro di boa), ancora viale Ercole, Case Rocca e arrivo all’interno dello stadio di atletica.

VIVICITTA’ IN SICILIA – Non solo Palermo, la corsa per tutti, si disputerà anche a San Vito Lo Capo (TP) e Cammarata (AG) con la sola ludico motoria, Ragusa e a Enna dove si correranno agonistica e passeggiata. Vivicittà presente il 15 aprile presso l’istituto minorile Bicocca di Catania.

L’ALBO D’ORO RACCONTA LA STORIA DEL VIVICITTA’ – Tanta storia sportiva, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla distanza della mezza maratona), tre quelle di Vincenzo Massimo Modica. Tra le donne ben sei i successi di Silvia La Barbera (l’ultimo nel 2019). L’edizione del trentennale a Palermo si disputò sulla distanza della mezza maratona, con le vittorie di Vito Massimo Catania e Tatiana Betta.

LE CLASSIFICHE – Dal punto di vista tecnico, si conferma quella che dal 2019 è una novità, vale a dire i percorsi di 10 km e l’aggiornamento dei coefficienti di compensazione altimetrici , a cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni. Obiettivo dare vita ad una classifica unica internazionale per tutte le città che correranno domenica 14 aprile.

RITIRO PETTORALE E PACCO-GARA – pettorali e pacco gare si possono ritirare sabato 13 Aprile a partire dalle ore 16.00 e fino alle ore 19.30 presso Cammarata Sport di Via Duca della Verdura n.28 – Palermo. Solo alle società e agli iscritti che provengono da altre province, sarà consentito il ritiro del pettorale il giorno stesso della manifestazione (zona di partenza/arrivo) entro e non oltre le ore 8.30.

Visite: 46