Domani il via della 107^ Targa Florio – Rally Internazionale di Sicilia

L’atteso appuntamento entrerà nel vivo con la sontuosa cerimonia di partenza in Piazza del Parlamento a Palermo e con la prima prova speciale intitolata a Nino Vaccarella trasmessa in diretta televisiva.

Palermo 04/05/2023 – Mancano davvero poche ore all’inizio della 107^ Targa Florio, che entrerà nel vivo domani, venerdì 5 maggio, per una delle edizioni più attese degli ultimi anni.

La gara organizzata dall’Automobile Club Palermo con il supporto diretto dell’Automobile Club d’Italia sarà valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, terzo appuntamento, primo round del Campionato Italiano Rally Junior, Campionato Italiano Rally Promozione e Campionato Italiano Due Ruote Motrici, sarà gara inaugurale della Coppa Rally di 8^ Zona, terzo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e secondo del Campionato Italiano Regolarità a Media.

Dopo che la pandemia aveva spostato le linee della competizione, l’edizione 2023 tornerà ad abbracciare Palermo e lo farà domani, a partire dalle ore 14.30, con i concorrenti del Targa Florio Historic Regularity Rally, nella splendida cornice di Piazza del Parlamento davanti alle gloriose linee del Palazzo dei Normanni. Le vetture sfileranno sulla pedana di partenza che sancirà l’inizio dell’agonismo dopo che i concorrenti delle tre gare rally svolgeranno lo shakedown di domattina in programma in Contarada Cangemi alle porte di Termini Imerese.

La cerimonia di partenza inizierà con le 45 vetture della Targa Florio Historic Regularity Rally, secondo appuntamento del tricolore regolarità a media per la prima volta sulle strade siciliane. Alle 16:00 sarà la volta delle 66 vetture iscritte al round del CIAR Sparco seguite dai 66 concorrenti del rally storico. La Coppa Rally di Zona, dopo la Cerimonia di partenza palermitana, inizierà le sfide contro il cronometro invece sabato mattina, con start dal parco assistenza di Termini Imerese.

Dopo questo inchino alla città di Palermo in uno dei suoi contesti più spettacolari, i riflettori si sposteranno sulle Madonie per la prima esaltante prova speciale intitolata al mai dimenticato “Nino Vaccarella” che dalle 18.10 sarà trasmessa in diretta televisiva su ACI Sport TV (Canale 228 SKY), su RAI Sport (Canale 58 Digitale Terrestre) e in streaming web e social sui canali del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Un intenso condensato di emozioni tra auto moderne e storiche che manderà in visibilio il pubblico presente ed i tanti appassionati collegati da casa.

Ricco il parterre di presenze. Nel CIAR Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, campioni italiani rally in carica, cercheranno di proseguire la striscia positiva che li ha visti vincere entrambi gli appuntamenti già disputati in questo 2023 con la loro Citroen C3 Rally2. Attenzione a Giandomenico Basso e Lorenzo Granai che porteranno all’esordio nel CIAR la nuova Skoda Fabia RS Rally2, l’ultima arma della casa ceca che ha già fatto molto bene in Europa. Tra i piloti da considerare ci sono Fabio Andolfi e Nicolò Gonella (Skoda Fabia Rally2 Evo) attualmente secondi in classifica, oltre agli sloveni Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka (Skoda Fabia Rally2 Evo). Impossibile non parlare di altri due giovanissimi dal piede pesante: Damiano De Tommaso, vincitore alla Targa lo scorso anno che punta a riscattare un inizio di stagione un pò in affanno con la Skoda Fabia Rally2 Evo navigato da Sofia d’Ambrosio. Può fare bene anche Luca Bottarelli con Walter Pasini, rivelazione di questo inizio di stagione (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Tra i piloti siciliani obbligatorio partire da Salvatore “Totò” Riolo e Maurizio Marin (Volkswagen Polo GTi R5), uno dei piloti locali più esperti di questa competizione alla luce delle sue oltre 30 partecipazioni. Attesa anche per Angelo Lombardo e Roberto Consiglio vincitori lo scorso anno nell’Historic e quest’anno al via con una Skoda Fabia Rally2 Evo.

Tra le vetture storiche sarà altrettanto avvincente il confronto con molti equipaggi siciliani pronti a difendere l’orgoglio patrio sulle strade madonite. In 4° Raggruppamento il pilota di Collesano Pierluigi Fullone con Alessandro Failla su BMW M3 guiderà la carica dei locali. Attenzione però al duo tosco emiliano Pierangioli-Guzzi su Ford Sierra Cosworth 4X4, il sardo Farris con Spagnolo su Porsche 911 SC ed il pavese Luise navigato da Ferro su Fiat Ritmo 130 Abarth.

Tornando ai siculi onori di casa per Natale Mannino e Calogero Messineo (Porsche 911 SC) attuali leader del 3° Raggruppamento, mentre le grandi attese sono per il vogherese Matteo Musti che navigato da Francesco Granata insegue il tris dopo aver vinto le prime due della serie. Nel 1° Raggruppamento si ripropone la sfida tra le due Porsche 911 S su Palmieri-Zambiasi e Parisi-D’Angelo.

Dopo questo straordinario inizio che regalerà le prime scintille, la gara riprenderà sabato per la tappa più lunga con 8 prove speciali , alla quale si aggiungerà come anticipato anche la Coppa Rally di Zona. Traguardo sul Belvedere di Termini Imerese dalle ore 16.15 sempre con la regolarità ed a seguire tutte la altre gare con premiazione sul palco arrivo.

