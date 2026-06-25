Sarà il Museo della Civiltà Mineraria e Contadina ad ospitare il 26 giugno con inizio alle ore 19,30 l’audizione pubblica per il riconoscimento di Borgo Genius Loci per la Denominazione Comunale del Pana di San Giuseppe di Villarosa. Un traguardo questo molto importante in prospettiva per la comunità villarosana sia da un punto di vista economico, turistico ma ancor di più per quello della memoria della stessa comunità villarosana visto che il Pane di San Giuseppe al contrario di tutti gli altri posti dove si prepara solamente nei giorni dei festeggiamenti del Santo Patrono, a Villarosa invece lo si fa tutti i giorni ininterrottamente dalla metà del diciottesimo secolo. Così doun un calendario di eventi propedeutici come i festeggiamenti a Villapriolo, il corso base in collaborazione con l’Inap per assaggiatori di pane, i momenti storici insieme all’associazione Bellarosa, la preparazione del pane da parte dei bambini scout, si è arrivato a questo ultimo atto.

All’audizione parteciperanno

Il Sindaco di Villarosa Franco Costanza

L’assessore alle Attività Produttive Michelangelo Taravella

Il Presidente del Libero Consorzio comunale Piero Capizzi

Il Presidente provinciale della Cna Valentino Savoca

Il Professore Matteo Bognanno dell’Università di Reggio Calabria

Il medico Veterinario Antonio Algozzino

Walter Cri Cri dell’Inap

La Presidente dell’Idimed Francesca Cerami

Il Coordinatore nazionale della rete dei Boergi Genius Loci Denominazione Comunale Nino Sutera.

Quindi appuntamento a venerdì 26 giugno per questo importante momento non solo per il comune di Leonforte ma per tutto il territorio provinciale.

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