Storie correlate

pizza 1

Grande partecipazione al primo giorno del Pizza Enna Fest

Riccardo Giugno 25, 2026

Premio Agorà 2026: tripletta di successi a Venezia per Industria01

Riccardo Giugno 25, 2026

SABATO 27 GIUGNO A CATANIA NUOVO APPUNTAMENTO CON “LIBERTY IN JAZZ 2026”, CHE SI TRASFERISCE “IN THE GARDEN”

Riccardo Giugno 25, 2026

Ultime notizie

vinci

Lions, Kiwanis e Rotary Club offrono al Comune i fondi per Una borsa di studio in memoria di Ugo Vinci.

Riccardo Giugno 25, 2026
premio 2

Il Cortometraggio Andrea torna a Settembre degli ennesi Antonella Barbera e Fabio Leone vince il premio Luca De Nigris

Riccardo Giugno 25, 2026
decoro urbano

Enna, al via il piano di manutenzione del verde e di decoro urbano

Riccardo Giugno 25, 2026
pizza 1

Grande partecipazione al primo giorno del Pizza Enna Fest

Riccardo Giugno 25, 2026