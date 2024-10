MODIFICA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA DEDICAZIONE DELLA NUOVA CHIESA DI SANTA LUCIA (11 ottobre 2024)

👉🏻Dalle ore 17 fino al termine della funzione l’accesso all’area della chiesa dal lato della VIA UNITA’ D’ITALIA non sarà consentito agli autoveicoli.

👉🏻Per accedere all’area della chiesa, anche per i residenti, sarà necessario salire dalla VIA SARDEGNA e successivamente svoltare a sinistra per imboccare la VIA VENETO.

👉🏻Le autovetture potranno essere parcheggiate nelle aree limitrofe (Via Sardegna, Via Veneto, Via Campania, Via Puglia) nell’area davanti Euronics o dal lato sottostante la Via Unità D’Italia (Via Marche, Via Lazio, Via Emilia Romagna, Viale Aldo Moro).

