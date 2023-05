Dalla Puglia alla Sicilia in Bike alla scoperta di luoghi incantevoli

Oltre 700 km attraversando e scoprendo dei posti tra i piu suggestivi da un punto di vista naturalistico del Sud Italia. Il tutto con la forza dei “motori” delle gambe. È quanto hanno fatto in 9 giorni i due specialisti in imprwse del genere i fratelli valguarneresi Giorgio e Riccardo Alessi, l’ennese Mario Mancuso ed il loro amico messicano Beto Villa. Un viaggio iniziato a Bari sino alla provincia di Enna atrraversando tra strade impervie Puglia, Basilicata e Calabria per poi concludere in Sicilia. Tappe obbligate quindi a Casteldelmonte, Matera, sul parco del Pollino, sull’altipiano della Sila, aspromonte per poi arrivare nella nostra isola. Ancora comolimenti ai fantastici quattro..

