Da Gabbani ai Modà, passando per Luchè, Shiva, Salmo, Anna, Mannarino e Gianni Morandi

Gli eventi del Wave Summer Music ospitati alla Villa Bellini sono inseriti nel cartellone del Catania Summer Fest 2026, presentato oggi al Comune di Catania dal sindaco Enrico Trantino

Sono 8 gli appuntamenti del Wave Summer Music 2026 che saranno ospitati alla Villa Bellini di Catania tra giugno e settembre ed inseriti nel programma del Catania Summer Fest, il cartellone del Comune di Catania, presentato questa mattina al Comune di Catania dal sindaco Enrico Trantino.

Il Wave Summer Music 2026 è il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management che porterà sui palchi siciliani alcune delle voci più amate della musica italiana e internazionale, insieme ad appuntamenti speciali tra pop, elettronica e rap. L’edizione 2026 sarà un viaggio musicale tra generi e generazioni: a Catania saranno di scena Francesco Gabbani, i Modà, Luchè, Shiva, Salmo, Anna, Mannarino e Gianni Morandi.

«Anche quest’anno Catania è protagonista del Wave Summer Music con ben 8 concerti ospitati alla Villa Bellini – commenta Giuseppe Rapisarda, ideatore del Festival -. L’edizione 2026 rappresenta un importante consolidamento del percorso intrapreso negli ultimi anni. Il festival si configura oggi come un progetto culturale strutturato, capace di coniugare qualità artistica, valorizzazione dei territori e capacità attrattiva su pubblici eterogenei.

Il calendario si distingue per la presenza di artisti di primo piano della scena italiana, con appuntamenti di forte richiamo come i concerti di Salmo, Luchè, Anna, Shiva, Mannarino, Gabbani, il ritorno dei Modà con Bianca Atzei e la serata conclusiva con Gianni Morandi, che rappresenta un ideale momento di sintesi tra tradizione e contemporaneità».

Francesco Gabbani – 27 giugno, Villa Bellini, Catania

Dopo il successo del concerto-evento all’Arena di Verona, Francesco Gabbani è tornato dal vivo con il nuovo tour, partito il 7 maggio da Vigevano. In Sicilia è previsto un unico appuntamento: il 27 giugno 2026 a Villa Bellini, a Catania. Il concerto, prodotto da A1 Concerti, è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli. Sul palco, Gabbani celebrerà i dieci anni di Eternamente ora con uno spettacolo che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera.

Modà, ospite Bianca Atzei – 17 luglio, Villa Bellini, Catania

Il ritorno live dei Modà si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate. La band porterà sul palco uno spettacolo intenso ed emozionante, alternando i grandi successi che hanno segnato la propria carriera alle produzioni più recenti, in un viaggio musicale capace di rinsaldare il profondo legame con il pubblico. Special guest sarà Bianca Atzei, che accompagnerà la band sul palco dopo la collaborazione nel singolo Ti amo ma non posso dirlo, pubblicato lo scorso dicembre.

Luchè – 31 luglio, Villa Bellini, Catania

Sul palco Luchè darà voce a tutta la maturità artistica conquistata nel corso della sua carriera. Le sue sonorità prenderanno forma in uno spettacolo intenso e contemporaneo, capace di fondere l’estetica urban con una forte componente narrativa. Un appuntamento da non perdere per vivere dal vivo l’energia di un artista che ha contribuito a ridefinire il linguaggio del rap italiano, continuando a evolversi senza mai rinunciare alla propria identità. Il live è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli.

Shiva – 6 agosto, Villa Bellini, Catania

Shiva è tra i protagonisti più influenti della nuova scena rap italiana. Dopo il successo di Dolce Vita (2021), certificato Platino, ha consolidato la propria affermazione con il progetto Milano Demons, tra gli album più premiati della sua carriera. Nel 2025 ha pubblicato SANTANA MONEY GANG con Sfera Ebbasta, certificato triplo Platino e miglior debutto italiano dell’anno su Spotify. Ad aprile 2026 è uscito Vangelo, suo ultimo progetto discografico. Con 60 dischi di Platino e 46 dischi d’Oro, Shiva si conferma una delle voci più riconoscibili e rappresentative della sua generazione.

Salmo – 9 agosto, Villa Bellini, Catania

Lo show di Salmo sarà un viaggio attraverso le diverse fasi del suo percorso musicale, tra hit consolidate e nuove produzioni. Un live pensato per valorizzare l’evoluzione del suo sound e la forza della sua identità artistica. Un’esperienza intensa e ad alto impatto, in linea con la sua cifra stilistica. Un appuntamento che conferma la centralità dell’artista nella scena musicale contemporanea. Il live è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli.

Anna – 28 agosto, Villa Bellini, Catania

Anna si conferma una delle artiste più importanti del panorama musicale italiano, risultando l’artista femminile più ascoltata in Italia per tre anni consecutivi, dal 2023 al 2025. Il suo singolo Désolée, certificato Platino, è stato tra i maggiori successi dell’estate 2025, raggiungendo la vetta della classifica FIMI per sei settimane. Anche l’album d’esordio VERA BADDIE, certificato 5 volte Platino, ha dominato le classifiche, affermandosi come il disco di un’artista donna più venduto del 2024. A soli 22 anni, Anna è inoltre la più giovane artista femminile ad aver conquistato oltre 15 numeri uno nella classifica singoli FIMI.

Mannarino – 5 settembre, Villa Bellini, Catania

Mannarino torna a esibirsi sui palchi italiani dopo tre anni di assenza con una tournée estiva che attraverserà i principali festival della penisola. Il nuovo tour segna il suo atteso ritorno dal vivo e lo riporta a contatto con il grande pubblico. L’artista porterà in scena il suo repertorio in una dimensione live rinnovata.

Gianni Morandi – 19 settembre, Villa Bellini, Catania

Gianni Morandi torna in Sicilia per celebrare i 60 anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, brano scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, tra i più rappresentativi della sua carriera. Sul palco sarà accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, che arricchirà con energia e qualità ogni esibizione.

I biglietti per tutte le date sono disponibili on line e nelle prevendite abituali.

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