Corfilac, Cinzia Caggia nuovo presidente. Sammartino: «Scelta di alto profilo scientifico»

La Giunta regionale ha nominato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, il nuovo presidente del Corfilac, il Consorzio per la ricerca nel settore della filiera lattiero-casearia e dell’agroalimentare. Si tratta di Cinzia Caggia, docente ordinario di Microbiologia agraria all’Università degli studi di Catania e componente di diversi centri di ricerca. Il suo nome è stato selezionato da una rosa proposta dall’ateneo catanese.

«La professoressa Caggia – dice l’assessore Sammartino – ha un profilo di altissimo livello scientifico con numerosi incarichi istituzionali e ministeriali alle spalle e ruoli di primo piano in diversi progetti ed enti di ricerca, sia in ambito nazionale sia internazionale. Sono certo che sarà la persona giusta per rilanciare il Corfilac come centro di riferimento nel settore lattiero-caseario che in Sicilia ha un valore fondamentale sia per l’economia agricola che per quella legata al turismo gastronomico».

Visite: 29