Congo, l’Europa volta le spalle ai massacri: altro attacco a un villaggio

Piazza Armerina (EN)

15 novembre 2025

Dichiarazione di Agostino Sella

“In queste ore giungono notizie drammatiche dalla Repubblica Democratica del Congo, dove una guerra silenziosa continua a devastare vite innocenti nel totale disinteresse della comunità internazionale. Da mesi il Nord Kivu è teatro di una guerriglia brutale che semina terrore tra la popolazione civile.

Abbiamo appreso che ieri sera, intorno alle 22, i terroristi ADF sono entrati nell’agglomerazione di Byambwe, nella diocesi di Butembo-Beni. Hanno attaccato il centro di salute diocesano, gestito dalle suore, massacrando malati e bruciando la struttura. Decine di donne sono state uccise nel reparto di maternità, e l’orrore è continuato nel villaggio, dove i terroristi hanno colpito ancora.

Questo è solo l’ennesimo massacro. La popolazione è stremata da questa spirale di violenza che nessuno sembra voler vedere. Il numero delle vittime non è ancora noto.

Il mondo tace. E mentre il silenzio dell’Occidente copre questa guerra dimenticata, in Africa centrale si continua a morire.

Non possiamo restare spettatori. Ogni vita spezzata ci riguarda. Fino a quando continueremo a ignorare questo dolore?”

