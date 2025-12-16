Storie correlate

PIAZZA IN DIRETTA: ENNA- IGNAZIO PORTELLI E IL NUOVO PREFETTO DI ENNA.

Conoscere per prevenire. In Prefettura i risultati del progetto per il contrasto delle truffe agli anziani.

Prefettura Incontro di calcio Enna-Nissa del 7 dicembre 2025. Divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Caltanissetta.

Natale, in Sicilia oltre 2 miliardi di euro di spesa: Confartigianato lancia la campagna “Acquistiamo locale”

E’ uscito il primo “Almanacco delle rievocazioni storiche”

Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente

Natale 2025 – Gennaio 2026 a San Mauro Castelverde: un mese di eventi per vivere le festività tra cultura, tradizione e solidarietà.

