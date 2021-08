Con il sostegno del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark

guidati da C.N.A. di Enna

nascono tre nuovi Consorzi di piccole imprese

per promuovere sviluppo locale

TRE GIORNATE E TANTI OSPITI PER RACCONTARE IL PROGETTO

Venerdì 3 settembre ore 10,30 – Enna, Sala Proserpina

CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE PROGETTO

Partecipano: Michele Barbano, Presidente Consorzio TOGETHER

Paolo Cancillieri, Presidente Consorzio ESPORTI

Stefano Rizzo, Segretario CNA Enna

Francesco Santalucia, Presidente Associazione La palma e l’ulivo

Angelo Scalzo, Presidente Consorzio SAPORI DI DEMETRA

Marcello Troìa, Direttore Rocca di Cerere Global Geopark

Il progetto nasce da un bando pubblico del “Rocca di Cerere Global Geopark”, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, per il sostegno alla cooperazione tra piccole imprese locali finalizzata alla costruzione di un’offerta geoturistica integrata di tipo esperienziale, connessa alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari identitari del territorio e correlata al patrimonio geologico, storico, architettonico, archeologico, etnoantropologico, artistico.

Il partenariato guidato dalla C.N.A. di Enna si è aggiudicato i tre bandi (GeoTurismo, GeoFood, GeoMarket) che hanno una forte integrazione fra loro e un unico obiettivo generale, mettendo insieme una quarantina di piccole aziende e operatori nei settori agricolo, agroalimentare, artigianale, ricettivo, ristorazione e servizi ai quali ha affiancato importanti partner specializzati nelle varie aree di competenza che il bando richiede di sviluppare con l’obiettivo di trasferire alle aziende competenze ed esperienza.

Nell’arco dei 24 mesi di durata del progetto e con le relative risorse si lavorerà alla creazione di una serie di strumenti operativi come, ad esempio, una piattaforma per la promozione e la commercializzazione dell’offerta integrata del territorio che nel prosieguo diventi strumento comune di promozione socio-economica e culturale.

I contenuti del progetto verranno approfonditi negli incontri di seguito descritti.

Venerdì 3 settembre ore 17,30 – Sala Cerere

• Talk Le destinazioni che non ti aspetti. Una nuova domanda e una nuova offerta turistica

Conduce: Toti Piscopo, Direttore Travelnostop

Partecipano: Francesco Colianni, Assessore Turismo Comune Enna

Teresa Colombara, Consorzio turistico Arta Terme

Maria Paola La Caria, Consorzio Starting4

Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Turismo

Fabrizio Trentacoste, archeologo e Guida Turistica, Senatore della Repubblica

Marcello Troìa, Direttore Rocca di Cerere Global Geopark

Sabato 4 settembre ore 10,00 – Sala Cerere

• Talk Pagine di pietra, progettare cultura: geopatrimoni e geoparchi

Conduce: Ilenia Petracalvina, giornalista RAI

Partecipano: Giuseppe Maria Amato, Coordinatore didattico Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark

Francesco Bivona, Sindaco di Regalbuto

Carlo Casi, Direttore scientifico Parco archeologico Vulci

Antonio Ciaschi, Professore Ordinario di Geografia, Unifortunato

Gianni Pasquetto e Andrea Gullotta, ideatori piattaforma MyTemplArt

Paolo Patanè, esperto Unesco

Gabriele Rotini, Coordinatore nazionale CNA Agroalimentare/Artistico

Renata Sansone, Amministratore Delegato Civita Sicilia

Sabato 4 settembre ore 17,30 – Sala Cerere

• Talk Geopark: colto-e-mangiato

Conduce: Sergio Grasso, antropologo alimentare

Partecipano: Rosario Alescio, Presidente Logos

Carlo Casi, Direttore scientifico Parco archeologico Vulci

Valentina D’Agata, business designer

Dario D’Angelo, Ente Sviluppo Agricolo

Domenico Di Stefano, Presidente Produttori agroalimentari CNA Sicilia

Liborio Gulino, Amministratore Delegato Rocca di Cerere Global Geopark

Gabriele Rotini, Coordinatore nazionale CNA Agroalimentare/Artistico

Domenica 5 settembre ore 10,00 – sala Cerere

• Assemblea Annuale C.N.A. di Enna

Partecipa Sergio Silvestrini, Segretario Generale CNA

L’Assemblea, che si celebra nel 50° anno dalla costituzione di CNA di Enna, cade in un momento importante per fare il punto sulle misure legate alla ripartenza dopo mesi di pandemia e restrizioni.

Visite: 50