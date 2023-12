MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Su indicazione del Presidente Federale, si dispone un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Antonio Juliano, Campione d’Europa nel 1968 e Vicecampione del Mondo nel 1970, in tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana, compresi anticipi e posticipi.

1.1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA

A far data odierna la casella di posta elettronica crlnd.sicilia01@figc.it è stata sostituita da cr.sicilia01@lnd.it

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO ASD

CONSIGLIO GIUSEPPE NATO L’ 8/02/01 MATR. 5691997

GRAZIANO GIACOMO NATO IL 16/03/99 MATR. 7005633

RAGONE DAVIDE NATO IL 9/01/03 MATR. 2078238

U.S.D. ATLETICO CATANIA

CONDORELLI GIUSEPPE NATO IL 13/12/80 MATR. 3290698

SCIUTO FRANCESCO NATO IL 26/10/04 MATR. 2009675

TRIPOLI CRISTIAN NATO IL 10/06/03 MATR. 2406430

A.S.D. CALCIO A5 JANO TROMBATORE

DI TOMMASI GIOVANNI NATO IL 19/12/64 MATR. 3960605

A.S.D. CITTA DI LINGUAGLOSSA

BONAMONTE ANTONIO NATO IL 17/09/92 MATR. 4525274

A.S.D. C.U.S. PALERMO

GIANNOLA NICOLA NATO IL 5/01/96 MATR. 4837491

ROMANO MARCO NATO IL 23/01/98 MATR. 5783941

A.S.D. FOOTBALL CLUB MARSALA

CEJAS OCAMPO TOMAS AGUSTIN NATO IL 2/12/98 MATR. 1037072

A.S.D. FUTURA ROSOLINI CALCIO A5

MARTINO ANTONINO NATO IL 28/12/84 MATR. 3960620

A.S.D. JONICA F.C.

TABARES IGNACIO ANIBAL NATO IL 6/01/92 MATR. 1011914

A.S.D. S.S. KAGGI

CANNATA DAMIANO NATO IL 16/11/00 MATR. 5764364

ASD S.S. LEONZIO 1909

MASCARA MARCELLO NATO IL 7/10/02 MATR. 2042366

A.S.D. MAZZARRONE CALCIO

FICHERA MATTEO MANUELE NATO IL 17/01/03 MATR. 2674784

S.S.D. PRO FAVARA 1984

CEESAY LAMIN NATO L’ 1/12/97 MATR. 1010644

A.S.D. UNIONE SPORTIVA MAZARA 46

SERHIIENKO OLEKSII NATO IL 28/02/02 MATR. 1034061

SCADENZA TERZA RATA A SALDO PAGAMENTO ISCRIZIONI – 15 DICEMBRE 2023

Si ricorda a tutte le società partecipanti ai campionati Regionali, che Entro Il Termine Perentorio del 15 dicembre 2023 dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e l’organizzazione;

Tali importi sono desumibili nella propria Area Riservata, alle voci “Riepilogo costi” e “Scadenziario”.

Si invitano le società ad inserire nella causale del bonifico la matricola, ed inviare una copia di cortesia all’ufficio Amministrativo email: sicilia.amministrazione@lnd.it.

Per le società inadempienti, essendo la scadenza “termine perentorio” si procederà al recupero nella prima gara di calendario, che si disputerà in casa, a mezzo incasso coattivo come previsto dall’art. 30 comma 6 senza ulteriore avviso.

ART. 103 BIS – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO

Si ribadisce quanto stabilito dal punto 5) dell’articolo a margine.

La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (Firma elettronica) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi (30 novembre 2023). Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

AUTORIZZAZIONE DIRETTA FACEBOOK

Il Comitato Regionale ha concesso l’autorizzazione a trasmettere le gare interne, della corrente Stagione Sportiva 2023/2024, in diretta attraverso il proprio canale social, alla seguente società:

-A.S.D. D.B. PARTINICO

–

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito – sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx

PRATICA DI AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

Si informa che è in fase di rilascio sul Portale LND la nuova pratica di Aggiornamento Contratto di Lavoro Sportivo.

La nuova pratica consente:

1.Passaggio da Volontario a Contratto

2.Aggiornamento di un Contratto già in essere

3.Caricamento Contratto per i tesserati con vincolo pluriennale per i quali non è ancora presente un contratto

All’atto dell’istruzione della pratica vengono richiesti i seguenti documenti, che sono proposti pre-compilati:

Modello pratica

Contratto di Lavoro Sportivo

Autocertificazione di adeguamento deposito (visto di esecutività)

NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email crlnd.sicilia01@figc.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2024.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

ART. 8 – RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0-3) nonché l’esclusione dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno altresì irrogate adeguate sanzioni pecuniarie.

La società verrà, inoltre, esclusa nel caso di sospensione della gara per inferiorità numerica.

E, ancora, saranno escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 10 del C.G.S.

Se dovesse essere esclusa una Società del Triangolare si formerà un accoppiamento con gare di andata e ritorno delle due Società restanti e se una gara è stata già disputata risulterà valida come gara di andata dell’accoppiamento.

ART. 9 – APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D..

INDICAZIONI NUOVO PORTALE SERVIZI F.I.G.C. ANAGRAFE FEDERALE

CAMBIO E/O AGGIUNTA ATTIVITA’ su portale FIGC Anagrafe

Con riferimento all’oggetto, si informa che le Società che intendono aggiungere una attività, oltre ad inserire le proprie attività alla voce ATTIVITA’ CORRENTI DELLA SOCIETA’, dovranno riportare queste ultime anche alle voci sottostanti ATTIVITA’ DI SETTORE GIOVANILE e ATTIVITA’ DI SETTORE DILETTANTISTICO ed in questi ultimi campi inserire anche la nuova attività che intendono svolgere.

A seguito di numerosi quesiti ricevuti, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sul Portale SERVIZI FIGC ANAGRAFE FEDERALE:

Com’è noto dal 1° Luglio, in concomitanza con l’avvio della nuova Stagione Sportiva, è online il Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE, raggiungibile al seguente link https://anagrafefederale.figc.it o attraverso il collegamento presente sul sito sicilia.lnd.it.; il portale permetterà di gestire tutta l’attività di Anagrafe Federale sul territorio nazionale, nonché l’allineamento, in tempo reale, a cura dell’Ente affiliante, dei dati anagrafici su Registro CONI, Registro Sport e Salute e FIFA Connect.

Tutte le pratiche inerenti le seguenti voci:

Adeguamento Denominazione Sociale

Cambio di giurisdizione

Cambio e/o aggiunta di attività

Cessazione attività maschile o femminile

Conferimento d’azienda

Mutamento di denominazione sociale

Mutamento di denominazione sociale e trasferimento di sede sociale

Rinuncia ad un Campionato

Scissione

Trasferimento di sede sociale

Variazione dei dati societari

Variazione organigramma

dovranno essere effettuate e depositate dalle Società tramite il nuovo portale.

Anche il Portale Area Società LND (https://iscrizioni.lnd.it) si evolve con nuove funzionalità.

La tipologia di accesso sarà di Autenticazione Unica, ovvero con lo stesso indirizzo e-mail del Rappresentante Legale si entrerà sia nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE che nel Portale Area Società LND.

L’Ufficio Sistemi Informativi L.N.D. ha provveduto, a far data dal 1° luglio 2023, a disattivare sul Portale Area Società LND le funzioni relative ai dati societari, all’organigramma societario e la documentazione necessaria per l’iscrizione ai registri CONI e Sport e Salute.

Il Portale Area Società LND resterà attivo per tutte le altre funzioni già in essere.

OPERAZIONI PRELIMINARI:

Le Società dovranno accedere al portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE e, selezionando la funzione variazione organigramma, aggiornare i propri organigrammi. Gli organigrammi societari verranno importati per intero dalla s.s. 2022/2023.

A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno Presidente, Vice Presidente e un Consigliere; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno eliminare i soggetti che non fanno più parte dei propri organigrammi societari, oltre a poter aggiungere nuovi componenti; per eliminare dall’organigramma i soggetti che non sono più in carica, le Società dovranno inserire, all’interno dell’anagrafica di ognuno di essi, la data di fine rapporto indicando la data del 30 giugno 2023.

Il Consiglio direttivo deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo.

Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare l’incarico secondario. (Es. Consigliere con l’incarico di Segretario o Consigliere con l’incarico di Direttore Generale).

Se un soggetto che deve essere inserito nel Consiglio direttivo è già presente alla voce “Altri dirigenti” per poterlo inserire sarà necessario porre in stato dimissionario il dirigente indicando nella sua scheda la data di termine incarico 30/06/2023.

Dopo tale operazione sarà possibile aggiungere il soggetto all’interno della sezione Consiglio Direttivo; completate le operazioni il sistema restituisce un messaggio di conferma, indicando i documenti da caricare; sotto il nominativo del Legale Rappresentante sarà disponibile il modulo Autocertificazione NOIF, da scaricare, firmare e allegare alla pratica.

Si ricorda che è necessario produrre una copia del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell’organigramma societario, qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante.

Nelle variazioni di “Altri dirigenti” non si deve produrre alcun verbale.

La Variazione Organigramma effettuata, ovvero l’elenco nominativi, deve essere timbrata e firmata, negli appositi spazi, dal Presidente e da tutti i dirigenti presenti; il medesimo foglio, debitamente compilato, dovrà essere caricato, insieme alla lettera “accoglimento operazione“ generata automaticamente dal sistema, sul Portale Area Società LND, in fase di iscrizione come organigramma iniziale (UNICO PDF).

Ogni variazione all’organigramma successiva, dovrà essere firmata solamente dai nuovi tesserati ed inserita nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE; le pratiche inerenti le successive variazioni dovranno sempre essere corredate dall’autocertificazione NOIF del Presidente della Società che il sistema aggiorna ogni qualvolta rilevi una modifica al censimento.

A seguito allineamento dell’archivio dati operato da FIGC in collaborazione con LND, tutti i dirigenti in forza la scorsa stagione, fino a quel momento “nascosti” poiché avevano una qualifica dirigente non più disponibile sul Portale Anagrafe, vengono adesso mostrati con due qualifiche provvisorie, di seguito elencate, create per renderne immediata l’identificazione all’interno dell’organico:

1.Da Confermare o Dimissionare

2.Attenzione! Attivi sul portale LND

*Da Confermare o Dimissionare*

I soggetti sono mostrati perché attivi la scorsa stagione (probabilmente quindi presenti sul portale di LND).

La società dovrà:

– creare una pratica di variazione Organigramma,

– selezionarli e compilare i dati mancanti, previsti per il Registro Sport e Salute,

– aggiornando la qualifica con una di quelle previste

– confermarli o dimissionarli (inserendo data di fine carica 30/06/2023).

Tale attività allineerà i dati sul portale di LND.

*Attenzione! Attivi sul portale LND*

I Soggetti sono mostrati perché attivi la scorsa stagione, sono sicuramente attivi sul portale di LND, poiché hanno una firma elettronica attiva, o una pratica di richiesta tessera dirigente. In questo caso andranno trattati con cura, avendo ben a mente che la dimissione di un soggetto con Firma Elettronica attiva inibirà i processi di firma sul portale LND. Confermando questi soggetti si manterrà l’allineamento con il portale LND. L’operatività delle modifiche per questi soggetti è la stessa descritta al punto precedente.

Si invitano le Associate a verificare l’indirizzo della sede sociale, l’indirizzo per la corrispondenza, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l’aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Effettuate le predette operazioni, è necessario operare sul Portale Area Società LND per eseguire la procedura (rimasta invariata) per l’iscrizione ai campionati e generare i documenti che dovranno essere caricati e inviati; oltre ai documenti per le iscrizioni alle singole competizioni, alla voce «Altri documenti» procedere così:

Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC: scaricare da Portale Anagrafe Federale e caricare il documento approvato con la Variazione Organigramma allegando anche la lettera “accoglimento operazione”

Autocertificazione NOIF: scaricare da Portale Anagrafe Federale e caricare il documento approvato con la Variazione Organigramma

Dati societari: scaricare da Portale LND – caricare il documento generato con le iscrizioni se non sono intervenute variazioni oppure scaricare da Portale Anagrafe Federale il documento generato e approvato se sono intervenute variazioni.

Delega diritti immagine: scaricare da Portale LND e caricare il documento generato con le iscrizioni

oOrganigramma completo: Eliminare utilizzando la funzione «Cestino»

oRappresentante Legale: Eliminare utilizzando la funzione «Cestino»

Tali documenti sono inclusi nel Censimento, quindi non necessari.

Si fa presente che i portali web non riconoscono il contenuto dei documenti .pdf caricati nelle apposite sezioni, pertanto, si richiama l’attenzione sulla verifica della correttezza di tali documenti. Si suggerisce di rinominare i file .pdf in modo adeguato e cioè corrispondente al contenuto del documento (es. “Dati Societari ASD Esempio.pdf”, ecc.).

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all’indirizzo:

supportotecnico@figc.it

RECUPERO GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell’arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART. 34 N.O.I.F.

Il Comitato esaminate le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione prescritta, autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori:

U.S.D. AGIRA DI AGIRA

PANVINI SALVATORE ORLAN. NATO IL 12/05/2008 MATR. 2641462

POL.D. CITTA DI MISTRETTA DI MISTRETTA

FAILLACI PAOLO NATO NATO IL 09/02/2008 MATR. 3749122

A.S.D. CITTÀ DI SANTA CROCE DI SANTA CROCE CAMERINA

ARESTIA MATTEO NATO L’01/10/2008 MATR. 2406136

A.S.D. KAMARAT DI CAMMARATA

SCRUDATO ANTONINO NATO IL 22/11/2008 MATR. 3468523

POL.D. MIRTO DI MIRTO

CAMMARERI RAFFAELE NATO IL 12/03/2008 MATR. 2804140

A.S.D. TUSA DI TUSA

PATTI ANTONIO NATO IL 17/01/2008 MATR. 3371562

A.S.D. VIAGRANDE C5

CHIAVETTA DANIELE NATO IL 25/06/2008 MATR. 3319228

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO ATTIVITÀ AGONISTICA

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

1.2. UFFICIO ATTIVITÀ GIOVANILE SUL TERRITORIO

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CIRCOLARE n.83 del 2 MAGGIO 2023

Oggetto: Uso obbligatorio del Portale Legale della FIFA dal 1° maggio 2023

Si informa che sul sito ufficiale della FIFA sono state pubblicate la Circolare n. 1795 del 25 aprile 2022 (https://digitalhub.fifa.com/m/2ddf22cea7bd2586/original/Circular-No-1795-New-FIFA-Legal-Portal_EN.pdf) e la Circolare n. 1842 del 6 aprile 2023

(https://digitalhub.fifa.com/m/6b2bf877e0ded36b/original/-1842_Mandatory-use-of-the-FIFA-Legal-Portal-as-of-1-May-2023.pdf), inerenti la gestione di tutti i procedimenti legali dinanzi ai competenti Organi decisionali o giudiziari della FIFA.

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l’autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA dal 7 all’8 Ottobre 2023

2° PERIODO – FESTIVITA’ DI OGNISSANTI dal 28 Ottobre al 5 Novembre 2023

3° PERIODO – IMMACOLATA dall’8 al 10 Dicembre 2023

4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE dal 20 Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024

5° PERIODO – CARNEVALE dal 10 al 13 Febbraio 2024

6° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3° LIVELLO Domenica 3 Marzo 2024

7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI dal 28 Marzo all’1 Aprile 2024

8° PERIODO – 25 APRILE E FESTA DEI LAVORATORI dal 25 Aprile all’1 Maggio 2024

9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA dal 31 Maggio al 2 Giugno 2024

10° PERIODO – TORNEI ESTIVI dal 10 al 30 Giugno 2024

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio “Memorial” (durata di n. 1 gg.), “Feste/Ricorrenze patronali” (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni sportive. Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile “Non classificato” nella Stagione sportiva 2022/23 (CU SGS n. 29 S.S. 22/23).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l’anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un’efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare la richiesta di autorizzazione con allegata documentazione (regolamenti e calendari) tassativamente entro le seguenti scadenze:

-Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è obbligatorio inviare una relazione finale oltre alle copie delle distinte delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.9 del 9 agosto 2023, che tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare attraverso il censimento on-line del Settore Giovanile, il Modulo di Presentazione della Società (Allegato 2) entro i termini stabiliti nel suddetto Comunicato Ufficiale.

Si ricorda, altresì, che alle Società inadempienti, non sarà possibile autorizzare l’organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Così come riportato sul C.U. n.1 SGS Nazionale del 7.07.2022 (pag.20,21,22,23), si ricorda alle Società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione e/o Provini per Giovani Calciatori, entro e non oltre il 30 novembre 2023 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale Sicilia, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

CAMPIONATI GIOVANILI – società “Fuori Classifica”

Il Comitato Regionale fa presente che, le Società partecipanti all’Attività Giovanile Regionale Under 15 e Under 17, in caso di iscrizione ad attività Under 14 e Under 16, o altra Attività Giovanile Provinciale, saranno considerate “Fuori Classifica” a tutti gli effetti.

DEROGA ART. 72 DELLE N.O.I.F. “TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione con cognome del calciatore che la indossa.

RECUPERO GARE INTERROTE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e la punto 16 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. 2023/24, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Allegato al C.U. n. 87 SGS 22 del 15 settembre 2023, è stato pubblicato il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

1.3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.3.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

Lunedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00

Mercoledì 11:00-13:00 Chiusura

Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Venerdì 09:00-12:30 13:30-15:00

Sabato Chiusura

1.3.2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

1.3.3. RISULTATI

JUNIORES UNDER 19

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 7 Giornata – A

DON BOSCO MUSSOMELI – ASD CITTA’ DI GELA 0 – 1

(1) ENNA CALCIO S.C.S.D. – LEONFORTESE 5 – 2

SANCATALDESE CALCIO – NISSA F.C. – D

(1) – disputata il 11/12/2023

GIOVANISSIMI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B – 1 Giornata – R

DON BOSCO 2000 – BARRESE 0 – 0

1.3.4. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Giuseppe Restivo, nella seduta del 15/12/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19

GARE DEL 13/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/12/2023 SANCATALDESE CALCIO – NISSA F.C.

In attesa di accertamenti sulla posizione di tesseramento di calciatore sanzionato della Società SANCATALDESE CALCIO partecipante alla gara, si soprassiede ad ogni decisione in ordine alla omologazione della stessa.

GARE DEL 11/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SALAMONE MARIO (LEONFORTESE) SPERANZA ETTORE (LEONFORTESE)

GARE DEL 13/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FAMA ANTONIO IVAN (ASD CITTA’ DI GELA)

ALLENATORI

SQUALIFICA

BELFIORE GIOVANNI (DON BOSCO MUSSOMELI) 1 gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRECO PIERANGELO (ASD CITTA’ DI GELA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

AZZOLINA GIOVANNI (ASD CITTA’ DI GELA) PERETTI GIUSEPPE (ASD CITTA’ DI GELA)

CATALANO VINCENZO (DON BOSCO MUSSOMELI) LOMBARDO CHRISTIAN (DON BOSCO MUSSOMELI)

LUMIA FRANCESCO (DON BOSCO MUSSOMELI)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALESSI VINCENZO (DON BOSCO MUSSOMELI) BELFIORE LORENZO (DON BOSCO MUSSOMELI)

LA DUCA LORETO (DON BOSCO MUSSOMELI) AMORE ANDREA (NISSA F.C.)

BENVISSUTO CARLO (NISSA F.C.) CONTINO ALESSANDRO (NISSA F.C.)

PRIVITERA ELIA LUIGI (NISSA F.C.) ANZALONE MICHELE ANTONIO (SANCATALDESE CALCIO)

SANCHEZ GIRON GABRIEL SAVIO (SANCATALDESE CALCIO) SCALIA ALEX ROSARIO (SANCATALDESE CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

GARE DEL 12/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CUMIA FRANCESCO (BARRESE)

GARE DEL CAMPIONATO PULCINI MISTI 7v7 AUTUNNO

GARE DEL 11/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/12/2023 REAL CARRAPIPI ASD – LEONFORTESE

Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra LEONFORTESE per cui, visto l’art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta e l’ammenda di 10,00 euro (1a rinuncia).

1.3.5. CAMPIONATO UNDER 15

Al termine del girone di andata si pubblicano, di seguito, le classifiche dei gironi A e B:

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-EN GIRONE A

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

| | | | | | | | | |

*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*

| 1 ENNA CALCIO S.C.S.D. 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 0 |

| 2 A.S.D.CITTA DI TROINA 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 0 |

| 3 A.P.D.LEONFORTESE 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 5-| 0 |

| 4 A.S.D.POLISPORTIVA NICOSIA 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 7-| 0 |

| 5 A.S.D.VIOLA FUTSAL CERAMI 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 27-| 0 |

| 6 U.S.D.*AGIRA 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-EN GIRONE B

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

| | | | | | | | | |

*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*

| 1 A.S.D.BARRESE 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 0 |

| 2 POL.D ATLETICO RADDUSA 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 |

| 3 A.S.D.DON BOSCO 2000 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 |

| 4 A.S.D.VILLAROSA SAN SEBASTIANO 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | 12-| 0 |

| 5 A.S.D.VALGUARNERESE 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | 9-| 0 |

| 6 A.S.D.FULL GIM 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | 16-| 0 |

1.3.6. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l’opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.

E’ indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall’Organo Tecnico.

Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell’opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell’ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.

Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima).

A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il numero di protocollo, che da questo momento in poi verrà inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.

Si invitano, altresì, le Società a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai CELLULARI PERSONALI o inviare messaggi ai SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell’impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETA’ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA’ RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili Società che, in caso di rinvii di gare richiesti per la gite scolastiche, sarà necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l’effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

CAMPIONATO SERIE C CALCIO A 5 FEMMINILE

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Agira – Leonesse White del 17.12.2023, per accordo tra le due società, avrà inizio alle ore 19:30 anziché alle 19:00.

ESORDIENTI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Villarosa San Sebastiano – Gear Piazza Armerina del 15.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 18.12.2023 alle ore 17:30.

PULCINI A 7 MISTI

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Gagliano – Agira del 16.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 10.01.2024 alle ore 16:30.

1.3.7. ATTIVITÀ DI BASE

Si pubblica il seguente piano delle attività del mese di dicembre, pianificato dal Responsabile dell’Attività di Base della D.P. di Enna, prof. Salvatore Compagnone.

MARZO

DATA ATTIVITÀ LUOGO ORARIO

20/12/2023 Laboratorio Tecnico Femminile – I° Allenamento Campo sportivo “A. Valenti” – Agira 16:30

23/12/2023 Concentramento categorie “Piccoli Amici e Primi Calci” Campo sportivo “A. Valenti” – Agira 09:30

LABORATORIO TECNICO FEMMINILE 1° ALLENAMENTO

Il Coordinamento Regionale SGS, visto l’ottimo successo nella scorsa stagione, ripropone la seconda stagione del LABORATORIO TECNICO FEMMINILE.

L’intento è la promozione del Calcio femminile e la diffusione della metodologia “Evolution Programme”, mirando all’aumento delle tesserate e, contestualmente, alla qualità degli allenamenti.

Il programma di sviluppo tecnico, basato sui presupposti tecnico-organizzativi dei Centri Federali Territoriali, si realizza attraverso il principio “GIOCHIAMO TUTTI, DI PIU’ E MEGLIO”.

Si prevedono incontri mensili, a partire dal mese di Dicembre 2023, riservati alle ragazze tra gli 8 ed i 12 anni e tesserate nei vari Club.

L’attività svolta in campo avrà durata di 75 minuti.

Verranno assegnati dei “compiti per casa”, come “giochi di tecnica, laboratorio del movimento, ecc..”, attività riproducibili presso le società o in ambito casalingo.

All’inizio di ogni allenamento “ripasso” dei compiti svolti a casa e a fine di ogni allenamento assegnazione di nuovi compiti, confronto con i tecnici delle società sul percorso svolto dalle loro giocatrici (miglioramenti tecnici e coordinativi, rapporti socio-relazionali nuovi, entusiasmo attività etc etc).

Il file dell’allenamento potrà essere scaricato dalla calciatrice, dal genitore e dal Club tramite qr-code.

Per il primo incontro, sarà possibile far partecipare anche le bambine non tesserate, facendo firmare ai genitori la liberatoria.

Dal secondo allenamento, le stesse potranno partecipare solo se tesserate.

Il primo appuntamento si svolgerà il giorno 20/12/2022 alle ore 16:30, presso il Centro Sportivo “Angelo Valenti” sito in Piazza del Mercato – Agira (EN).

CONCENTRAMENTO – CATEGORIE “PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI”

Il progetto ha l’obiettivo di fornire strumenti utili ai tecnici affinché le opportunità di gioco e di esperienza offerte ai più piccoli si moltiplichino considerevolmente e il bambino possa crescere con le giuste motivazioni, con i giusti tempi e con le migliori competenze messe in campo.

Il programma di sviluppo tecnico, basato sui presupposti tecnico-organizzativi dei Centri Federali Territoriali (Evolution Programme) e delle nuove modalità di gioco per le categorie di base, si realizza attraverso il principio “GIOCHIAMO TUTTI, DI PIU’ E MEGLIO”.

I Club partecipanti consegneranno al Responsabile dell’Attività di Base la distinta dei bambini partecipanti all’evento, la quale dovrà contenere i dati identificativi dei piccoli calciatori. Suddetta distinta dovrà essere, anche, inoltrata alla Delegazione di Enna al seguente indirizzo del.enna@lnd.it.

I bambini sprovvisti della carta assicurativa, stampabile nell’apposita sezione dell’area società, non potranno prendere parte alla manifestazione.

Ogni società dovrà presentarsi nel luogo succitato 30 minuti prima dell’inizio dell’evento, munita di n. 5 palloni misura 4, delimitatori di spazio e pettorine.

Di seguito si comunica il calendario del concentramento delle categorie PICCOLI AMICI/PRIMI CALCI:

Agira – 23/12/2023, ore 09:30

Categorie

PICCOLI AMICI Primi Calci

U.S.D. AGIRA

A.D.P. ARGYRIUM

A.P.D. CITTÀ DI LEONFORTE

A.S.D. GAGLIANO

A.S.D. MATTROINA HANDBALL

A.S.D. REAL CARRAPIPI

S.S.D. SICURLUBE FUTSAL A R.L.

A.S.D. SPORTING CASALE

A.S.D. VALGUARNERESE U.S.D. AGIRA

A.D.P. ARGYRIUM

A.P.D. CITTÀ DI LEONFORTE

A.S.D. GAGLIANO

A.S.D. MATTROINA HANDBALL

A.S.D. REAL CARRAPIPI

S.S.D. SICURLUBE FUTSAL A R.L.

A.S.D. SPORTING CASALE

A.S.D. VALGUARNERESE

Si allega il format con tutte le caratteristiche delle attività.

1.3.8. OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI GIOCO

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.3.9. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2023/2024.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*

Piccoli Amici 2017 – 2018

(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10

Primi calci 2015 – 2016

(6 anni compiuti nati 2017) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10

Pulcini Misti 2013 – 2014

(8 anni compiuti nati nel 2015) TESSERAMENTO

ONLINE 19.60

Esordienti Misti 2011 – 2012

(10 anni compiuti nati nel 2013) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 14 2010

(max 5 giocatori nati 2011 12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 15 2009 – 2010

(max 5 giocatori nati 2011

12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 16 2008

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 17 2007 – 2008

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

