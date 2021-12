Come dei Cristalli l’esordio poetico dell’ennese Alessandro Messina

Come dei Cristalli l’esordio poetico di Alessandro Messina

Sarà presentata il prossimo 11 dicembre alle 17.30 al Teatro Off Off di Via Giulia a Roma, la prima raccolta di poesie di Alessandro Messina “Come dei Cristalli”, Eretica Edizioni.

L’esordio in poesia del celebre hair-stylist, nato ad Enna, ma romano d’adozione, sarà dinamico, con un intervento iniziale di Paolo Gambi, fondatore di Rinascimento poetico – Poetry Renaissance, perché come il suo stesso motto dichiara “La poesia può salvare il mondo e tu puoi contribuire con un verso”. Si proseguirà con un reading di alcune poesie a cura di Imma Battaglia e Maria Rosaria Omaggio, moderatrice d’eccezione Gabriella Carlucci.

Alessandro Messina, non è un poeta, ma ha una sensibilità artistica fuori dal comune. Questa sua prima raccolta di poesie è nata dalla scoperta degli scritti della celebre poetessa Alda Merini.

Come lo stesso autore dichiara: “Una delle sue poesie mi ha particolarmente colpito è “La vita non ha senso”. Molte sono le similitudini di vita che interagiscono con il mio io più profondo. Sono rimasto colpito, dalle parole, dai dolori e dalle emozioni che la poetessa ha trascritto.

Ho compreso come i dolori dell’anima possano essere trasformati in creatività, ed è per questo che oggi sono riuscito a portare a termine questa raccolta.

Ogni poesia è uno stralcio di vita creato appositamente per il lettore, con la speranza che possa emozionarsi e “tirar fuori” ogni dolore.

Percorsi interiori che portano alla luce pensieri fatti di sconforto, dove pensi che per te non ci sia più nulla che la vita possa regalarti.

Per me non è più cosi, in ogni sfida c’è una nuova consapevolezza.

Questa è la prima delle mie esperienze narrative, il mio obiettivo è di continuare a narrare, perché io possa lasciare traccia a me stesso, agli altri o a chiunque sarà curioso di conoscermi, di quello che sento e provo, senza giudizi, nè pregiudizi, senza fazioni, senza ideologia, la vita narrata di questa mia prima opera è semplicemente la vita di Alessandro Messina arrivato a Roma da Enna, 20 anni fa.”

Questa prima opera di Alessandro Messina rappresenta il connubio perfetto tra bellezza e poesia, perché solo lavorando su noi stessi possiamo attingere alla nostra creatività interiore.

L’accesso all’evento sarà consentito solo con Super Green Pass (come da disposizioni anticovid vigenti), fino ad esaurimento posti, mascherina obbligatoria.

Brevi cenni biografici di Alessandro Messina:

Alessandro Messina, classe 1984, nato e cresciuto ad Enna, romano d’adozione.

Figlio di genitori separati, ha avuto un’infanzia turbolenta, burrascosa e piena di responsabilità.

Sin da giovane Alessandro capì di voler rendere tutte le donne felici potendosi prendere cura del loro look e dei loro capelli, iniziando proprio con la madre.

Seguendo le orme della madre pittrice decise di frequentare l’Istituto d’Arte.

Attraverso la lettura di Freud ebbe l’illuminazione della sua nuova vita, lasciare la sua famiglia disfunzionale ed iniziare a lavorare per rendersi autonomo.

Grazie a Renato Gervasi e a Salvo Filetti, fondatori della Compagnia della Bellezza, ospite fisso dell’allora celeberrimo programma di moda e lifestyle “Non solo Moda”, Alessandro riuscì ad ottenere un lavoro di hair-stylist a Roma, in uno dei saloni più famosi.

La bellezza per Alessandro è un dialogo con se stessi, quando raggiungiamo il nostro io più profondo nasce in noi il desiderio di un cambiamento.

Dopo la Compagnia della Bellezza, Alessandro entra a far parte del team di Sergio Valente e, contemporaneamente, frequenta “I seminari di acconciatura e trucco al Centro Sperimentale del Cinema di Roma” con il Premio Oscar Piero Tosi, acquisendo competenze professionali anche per il mondo del cinema, della moda e dello spettacolo.

Ad oggi, come freelance, collabora con i più grandi nomi dello spettacolo, del cinema, del jet-set internazionale e con fashion Luxury Brand mondiali.

Visite: 19