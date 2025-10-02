Ciuffi si ferma al Vermentino, focus sul Rally delle Marche

Vittoria nella prova d’apertura per Ciuffi e Cigni con la Škoda Fabia RS Rally2 di Erreffe Rally Team, gara conclusa anzitempo ma leadership di campionato confermata verso il Rally delle Marche.

Bierre Photo Sport

Berchidda (SS), 1 ottobre 2025 – Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino si è concluso anzitempo per Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni, portacolori di Gass Racing sulla Škoda Fabia RS Rally2 preparata da Erreffe Rally Team e gommata Pirelli.

L’equipaggio aveva iniziato il penultimo round del Campionato Italiano Rally Terra 2025 con il miglior tempo assoluto nella prova d’apertura “Tula–Erula”. Negli ultimi chilometri Ciuffi ha dovuto disinserire il bang e proseguire in modalità “road” a causa di alcuni alert comparsi sulla dashboard, conseguenza di un atterraggio violento da un salto che aveva già provocato danni alla vettura. Al termine della speciale è stato chiaro che non sarebbe stato possibile continuare la gara.

Nonostante l’interruzione anticipata, il risultato della prima prova speciale conferma ancora una volta la velocità e la competitività del pacchetto tecnico a disposizione. La classifica di campionato rimane aperta, con Ciuffi che, scarti inclusi, conserva la leadership nella graduatoria assoluta con un solo appuntamento rimasto, il Rally delle Marche, che si correrà dall’8 al 9 novembre prossimi.

Tommaso Ciuffi:

“Abbiamo iniziato bene vincendo la prima prova e il feeling era molto buono, ma dopo un salto la macchina ha riportato un danno. Ho frenato prima come si fa normalmente per far prendere il salto di muso, ma le ruote posteriori hanno toccato la cuspide e la Skoda è atterrata violentemente di muso. Negli ultimi chilometri siamo andati in road mode per portare la macchina all’arrivo, ma non c’erano le condizioni per proseguire. Adesso pensiamo al Rally delle Marche, che sarà decisivo per il campionato”.

