Eccellenti risultati in Casa Savoca. Per la prima volta in Sicilia un esemplare di SHIBA INU conquista uno dei titoli più prestigiosi nell’ambito della cinofilia. Il gioiello Dar Chingiza Seldom Tresure ( Takeshi), già nel 2023 Campione Internazionale di Bellezza, con ben 173 punti nella graduatoria generale del

TOP DOG ottiene il titolo di SHIBA INU n.1 in Italia

Un ringraziamento sentito è rivolto ai Giudici che nel corso di questo lungo percorso con i loro giudizi hanno permesso il raggiungimento di questo titolo.

Un grazie speciale all’amico Handler Lele Oliveri che con grande passione e determinazione ha accompagnato in tutta Italia il nostro gioiello.

Un grazie di cuore a tutti coloro che seguono l’Allevamento, che con un loro “Mi Piace o un loro Commento” hanno manifestato affetto, stima e sostegno nel raggiungimento di questo ennesimo traguardo.

Dedico questo prestigioso risultato a mio figlio Sebastian che da lassù mi ha sempre guidato e accompagnato.

