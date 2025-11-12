Si è svolta oggi, presso la sala “Morante” della Camera del Lavoro di Enna, una partecipata giornata di formazione e aggiornamento RSU organizzata da Proteo Fare Sapere con la collaborazione della FLC CGIL di Enna dal titolo “Il ruolo della RSU nella scuola”; presenti all’iniziativa la Presidente di Proteo Fare Sapere Enna Basilia Lotario, il Segretario Generale della FLC CGIL Sicilia Adriano Rizza e il Segretario Generale della CGIL di Enna Antonio Malaguarnera. La formazione delle RSU – dice il Segretario Generale della FLC CGIL di Enna Giuseppe Miccichè – è un elemento imprescindibile per la FLC CGIL nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si sono messi in gioco per svolgere questo importante ruolo all’interno delle Istituzioni Scolastiche. I temi affrontati sono stati magistralmente curati da Paolo Italia Segretario di organizzazione FLC CGIL Sicilia e da Giovanni Di Martino componente della Segreteria FLC CGIL Enna nonché RSU dell’IIS “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina e hanno riguardato gli aspetti legati alla contrattazione integrativa di istituto ma ci si è molto soffermati sul ruolo che la RSU svolge ogni giorno ascoltando i bisogni delle colleghe e dei colleghi. La parte delle relazioni sindacali è stata curata da Giuseppe Miccichè. Anche in questa circostanza la FLC CGIL di Enna tiene costantemente aperto il rapporto con tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia. Giornate come queste costituiscono la linfa vitale per fornire gli strumenti necessari per districarsi nel complicato ruolo che questi lavoratori svolgono.

Visite: 61