Centuripe per un giorno capitale dei 5 formaggi

GRANDE GIORNATA PER LA VALORIZZAZIONE DEI 5 DOP SICILIANI .

NELLA.CITTA’ DI CENTURIPE CON LA PRESENZA DEL SINDACO SALVATORE LA SPINA , PRESSO L’ISTITUTO ALBERGHIERO “DON PINO PUGLISI” .

SI RINGRAZIA PER LA GRANDE EFFICIENZA ED OSPITALITÀ ,IL D.S. SERAFINO LO CASCIO E IL RESPONSABILE DI SEDE PROF. Salvo Bonelli , LA RE.NA.IA. CON LA.PRESENZA ONLINE DEL RESPONSABILE REGIONALE PER LA.SICILIA IL D.S. del Pietro Piazza di Palermo, Vito Pecoraro ,la presenza del Segretario Regionale UNIONI CUOCHI SICILIA ,IL SEGRETARIO Rosario Seidita , LE.ASSOCIAZIONI PROVINCIALI CUOCHI E PASTICCERI DI TRAPANI, PALERMO E RAGUSA .

ONAF (ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI FORMAGGI) NELLA REGIA DEL DOTT. Pietro Pappalardo ,TUTTI GLI STUDENTI DEL DIURNO E SERALE HANNO IMPREZIOSITO LA GIORNATA .

SI RINGRAZIA PER.LA.COLLABORAZIONE L’AZIENDA LIUZZO SCORPO Vito Liuzzo .

CON LA.PRESENZA DEI SOCI ,DELLO CHEF Hermes Picone , Marco Miritello I GIOVANI ALLIEVI ASSOCIATI Alessia Fisichella , Aurora Testa , Tosca piemonte e Marilena Castana .

IL PRESIDENTE Giuseppe Rinallo .

Centuripe “CAPITALE DEI 5 FORMAGGI DOP SICILIANI”

NELLA GIORNATA DEL 07 MARZO 2023 SI È SVOLTA PRESSO L ISTITUTO ALBERGHIERO DON PINO PUGLISI A cura della Onaf in collaborazione con l associazione provinciale cuochi e pasticceri Ennesi

