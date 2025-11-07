Catania oggi allo Spazio 2 Lab presentazione del Film Screening Annuzza
La memoria non è solo qualcosa che ricordiamo. È quello che ci resta addosso. Un ricordo, un gesto, una voce, una ribellione che continua a parlarci anche quando sembra lontana.
“Annuzza” racconta la storia di una donna che, in una Sicilia ferma alle sue regole, ha deciso di vivere a modo suo.
Di non farsi definire dagli altri, ma dalle proprie scelte.
Una storia semplice e potente, che ci ricorda quanto la libertà — quella vera — sia sempre una conquista fragile.
Ogni volta che la raccontiamo, la riportiamo in vita. E un po’ di quella forza torna anche a noi.
Film Screening “Annuzza”
7 novembre, ore 19.00
Spazio 2LAB
Catania
Via Porta di ferro, 38
Parte della rassegna Moto Immobile
Interverranno:
- Marinella Fiume – scrittrice
– Pippo Pappalardo – critico e storico della fotografia - Orazio Aloi – regista del film