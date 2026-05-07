Casa Grazia – Casa Grazia’s time, il lungo weekend di gusto da Catania a Gela a Milano tra fiere nazionali e hub internazionali e domenica in cantina tra degustazioni, profumi di campagna ed emozioni in musica per riscoprire il piacere della convivialità.

Gela 07 maggio 2026 – “Casa Grazia’s time”, il lungo weekend di gusto dell’azienda della famiglia Brunetti dal 9 all’11 Maggio, da Catania a Gela a Milano, con incontri a fiere nazionali e ad hub internazionali, degustazioni di vini ed oli bio, racconti di identità e territorio e poi anche una domenica in cantina, il 10 maggio, all’insegna della convivialità sulle note emozionali dei vinili. Il primo appuntamento di Casa Grazia che ha nell’humus fertile della Riserva naturale del Lago Biviere la sua massima espressione ed autenticità, è il 9 maggio al “Sabato del Vignaiolo” in Piazza Scammacca a Catania, per il tour nazionale della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. L’evento rappresenta un’importante occasione per avvicinare il pubblico al mondo del vino artigianale, offrendo un’esperienza diretta a contatto con i vignaioli. «Partecipare al Sabato del Vignaiolo significa condividere la nostra identità e il nostro legame con il territorio – dichiara Maria Grazia Di Francesco Brunetti, CEO di Casa Grazia – È un’opportunità preziosa per raccontare il nostro lavoro direttamente a chi sceglie ogni giorno vini veri e di qualità>>. L’azienda sarà in “campo” a partire dalle 17,00 offrendo degustazioni e racconti per quella che rappresenta la prima volta della FIVI in uno spazio urbano che ospiterà il dialogo tra cittadini e produttori che difendono il modello fondato sulla filiera verticale.

Dall’11 al 14 maggio, Casa Grazia con l’intera gamma della sua produzione, vini ed oli, sarà presente a TUTTOFOOD Milano 2026, uno degli appuntamenti B2B più rilevanti a livello europeo per il settore agroalimentare. Una scelta strategica che conferma la volontà dell’azienda di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e consolidare il proprio posizionamento nel panorama del Made in Italy di qualità. La manifestazione rappresenta un hub globale per produttori, distributori e buyer provenienti da tutto il mondo. In questo contesto, Casa Grazia si presenta come ambasciatrice di un’identità autentica, capace di coniugare tradizione, innovazione e forte legame con il territorio.

<>. Durante la fiera, Casa Grazia offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva attraverso degustazioni e momenti di incontro, pensati per raccontare la qualità dei propri prodotti e il patrimonio culturale da cui nascono. Con l’olio, Casa Grazia partecipa allo stand del Consorzio IGP Sicilia e con i vini, alla Collettiva Regione Sicilia. Spazio alla spensieratezza domenica 10 maggio dalle ore 11,00 con “Vini Le Sunday”. Casa Grazia apre le porte della sua cantina per una giornata da vivere in compagnia di un buon calice di vino, degustazioni di olio, tra visite nei vigneti e i profumi della campagna. Completa l’esperienza, il barbecue che valorizza ogni calice .<>. Esperienza immersiva dal ritmo vintage con il suoni del vinile dal gusto retrò di RRO’ Music e spazio anche a sonorità contemporanee con il dj set di Simone Ascia. (Info e prenotazioni ai seguenti numeri:349 757 6514 – 346 574 7648).

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