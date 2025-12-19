Storie correlate

“Super Zes”. Pellegrino “Successo di Forza Italia e del Governo Schifani per lo sviluppo della Sicilia”

Riccardo Dicembre 19, 2025 0

FINANZIARIA: LAVORO. GIAMBONA “STABILIZZAZIONE PERSONALE ESA È MISURA DI GIUSTIZIA ED EQUITÀ”

Riccardo Dicembre 19, 2025 0

Finanziaria. Progetti contro la dipendenza da smartphone e iperconnettività, istituito un fondo dall’Ars grazie a emendamento Gilistro (M5S).

Riccardo Dicembre 19, 2025 0

Ultime notizie

babbo natale

Babbo Natale torna ad Enna: il Christmas Village Tour regala sorrisi e magia alla città

Riccardo Dicembre 19, 2025 0
pista ciclabile

Cerimonia di intitolazione pista ciclabile Enna 19 dicembre 25

Riccardo Dicembre 19, 2025 0
asp caltanissetta

Asp Caltanissetta annulla incontro con la Cgil: dal sindacato “Infastiditi dal nostro lavoro svolto”

Riccardo Dicembre 19, 2025 0

PREMIO “UNA PENNA SOTTO L’ALBERO” 2025 Successo dell’edizione 2025 del Premio “Una Penna sotto l’Albero”

Riccardo Dicembre 19, 2025 0