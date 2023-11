Caro voli. Gallo (FI). “José Marano è come volpe con l’uva”

“Un po’ come la classica volpe che non sa ammettere la propria incapacità di raggiungere l’uva, la collega Marano si arrampica sugli specchi del burocratese pur di non riconoscere i risultati raggiunti dal Governo Regionale e dal Presidente Schifani sul fronte del contrasto al caro-voli.

Nonostante sia questo uno di quei temi rispetto ai quali sarebbe naturale un fronte comune della politica e delle istituzioni siciliane per i diritti dei cittadini e per la tutela della nostra economia, una parte dell’opposizione non riesce a rinunciare alla polemica sterile, confermando di non avere alcuna cultura di governo.

Per fortuna però, quello che conta sono i risultati concreti, che i siciliani hanno già visto e che ancora di più saranno tangibili con la scontistica applicata alle tariffe da e per la Sicilia.”

Lo dichiara il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, commentando le affermazioni della parlamentare 5 Stelle José Marano, che ha accusato il Governo regionale di ritardi nell’attuazione di un piano contro il caro-voli.

